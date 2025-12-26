  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۰

دمشق: مذاکرات با قسد تاکنون نتیجه ملموسی نداشته است

یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه سوریه، آخرین تحولات مربوط به پرونده مناطق شرقی این کشور و نتایج گفتگوها با قسد مورد حمایت آمریکا را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه سوریه، آخرین تحولات مربوط به پرونده مناطق شرقی این کشور و نتایج گفتگوها با قسد مورد حمایت آمریکا را تشریح کرد.

این منبع دیپلماتیک تأکید کرد: علیرغم گفتگوهای صورت گرفته، مذاکرات و بحثها با نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) تاکنون هیچ نتیجه ملموس و عملیاتی به همراه نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: موضوع ادغام نهادهای مستقر در شرق سوریه در بدنه مؤسسات رسمی دولت، تا این لحظه صرفاً در حد اظهار نظرهای تئوریک و شعار باقی مانده و گام اجرایی در این زمینه برداشته نشده است.

وزارت امور خارجه سوریه نسبت به ماهیت طرح‌های پیشنهادی برای اداره مناطق شرقی هشدار داد و تصریح کرد: آنچه امروزه تحت عنوان تمرکززدایی مطرح می شود، از چارچوب‌های اداری و خدماتی فراتر رفته است.

این منبع تاکید کرد: هدف این طرح‌ها دستیابی به یک تمرکززدایی سیاسی و امنیتی است که مستقیماً وحدت دولت و حاکمیت مرکزی سوریه را با خطر جدی مواجه می کند.

