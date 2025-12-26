ادامه درگیری نیروهای جولانی و قسد؛ چند پهپاد کردهای سوری سرنگون شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، رسانههای سوریه از زخمی شدن ۲ نفر از نیروهای امنیت داخلی رژیم جولانی در پی تیراندازی تکتیراندازان نیروهای دموکراتیک سوریه موسوم به «قسد» به یک ایست بازرسی در میدان شیحان شهر حلب خبر دادند.
همچنین نیروهای امنیتی جولانی در واکنش به این حادثه، برخی مسیرهای منتهی به میدان شیحان را بستند.
در مقابل، مرکز رسانهای قسد اعلام کرد: یکی از ایستهای بازرسی این نیروها در اطراف میدان شیحان حلب، هدف دو گلوله توپ قرار گرفته که به گفته این مرکز، منبع آن گروههای وابسته به دولت دمشق بودهاند.
همزمان، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد: ارتش سوریه چند پهپاد متخاصم را که از سوی نیروهای قسد به سمت مواضع این ارتش در سد تشرین در شرق استان حلب شلیک شده بود، سرنگون کرده است.
در همین راستا، فرمانده امنیت داخلی رژیم جولانی در حلب اعلام کرد که تکتیراندازان شبهنظامیان «قسد» در محلههای شیخ مقصود و اشرفیه یک ایست بازرسی وابسته به وزارت کشور سوریه را هدف قرار دادند.
این مقام امنیتی سوریه اعلام کرد: ادامه نقض آتشبسها و حمله «قسد» به نقاط امنیتی با اقدامات لازم پاسخ داده خواهد شد.
فرمانده امنیت داخلی حلب «قسد» را مسئول کامل هرگونه تشدید تنش یا پیامدهای ناشی از این نقضها دانست.
در مقابل، مرکز رسانهای «قسد» در واکنش به این ادعاهای مقامات دمشق اعلام کرد: گروههای وابسته به دولت دمشق تانکها و ادوات سنگین را به اطراف محله اشرفیه در شهر حلب منتقل کردهاند.
