به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، برنامه کلاسیک‌های کانون با نمایش فیلم «خانه خلوت» به همت کانون کارگردانان سینمای ایران و موزه سینمای ایران و با همکاری فیلمخانه ملی ایران، پنجشنبه، ۴ دی در سالن فردوس موزه سینمای ایران برگزار شد و مدیریت برنامه را اصغر نعیمی فیلمساز برعهده داشت. مهدی صباغ‌زاده، حسن رضایی، غلامرضا موسوی، محمد موفق، وحید موسائیان، ذبیح‌الله رحمانی، سعید خانی، محسن شایانفر، فریدون جیرانی، فاطمه گودرزی، ابراهیم وحیدزاده، سعید ابراهیم فر، فاطمه محمدی از جمله حاضران در رویداد بودند.

جنس فیلم‌ بیانگر شرایط زیست فیلمساز است

فریدون جیرانی منتقد سینما، مهدی صباغ‌زاده را متعلق به نسل سوم سینماگران ایران دانست و گفت: مهدی صباغ‌زاده از سینماگران نسل سوم محسوب می‌شود که بعد از سال ۱۳۵۹ و بعد از انقلاب اسلامی به سینما ورود کردند. در واقع، بسیاری از کارگردانان خوب ما از نسل سوم هستند که از جمله آنها می‌توان به کیانوش عیاری، رخشان بنی‌اعتماد، پوران درخشنده، مسعود جعفری جوزانی و ابراهیم حاتمی‌کیا اشاره کرد. بخشی از فیلمسازان نسل سوم از دل سینمای آزاد بیرون می‌آیند و کیانوش عیاری، مهدی صباغ‌زاده و مجید جوانمرد، در این دسته هستند و عده‌ای دیگر هم از دل شرایط جنگی بروز پیدا می‌کنند. مهدی صباغ‌زاده در واقع، یکی از اولین آغازکنندگان کارگردانی در بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۹ است چون «آفتاب نشین ها» را ساخت. قبل از این فیلم، او مستندها و فیلم‌های ۱۶ میلی‌متری ساخته بود و فیلم‌های ۸ میلی‌متری موفق او قبل از انقلاب موفق به کسب جایزه شده بودند. مدتی هم مدیر سینما آزاد مشهد بودند بعد به تهران آمدند و در اینجا، فیلم ساختند.

این فیلمساز درباره تأثیر وقایع جامعه بر رویکرد فیلمسازی سینماگران اظهار کرد: در سال‌هایی که فیلمسازان فیلم می‌سازند، جنس فیلم‌ها بیانگر شرایط زیست آن فیلمساز است که نکته مهمی است. کسانی که از فیلم‌های کمدی امسال انتقاد می‌کنند، باید شرایط زیست فیلمسازان امروز را ببینند. اگر مسیر فیلمسازی صباغ‌زاده را نگاه کنید، وقتی شرایط زیست او تغییر می‌کند، نوع فیلمسازی اش هم تغییر می‌کند. دقت کنید این موضوع در همه آثار همه فیلمسازان وجود دارد و شرایط زیست فیلمساز، روی تفکر و اثر آن فیلمساز تاثیر می‌گذارد.

سپس مهدی صباغ‌زاده پشت تریبون قرار گرفت و دوران شکوفایی سینمای ایران را اینگونه توصیف کرد: فیلمسازی من به شرایط و اتفاقات دوران ارتباط پیدا می‌کند و زمانی که من شروع کردم، دوران شکوفایی سینمای ایران بود. تا جایی که اطلاع دارم تا سال های دهه ۸۰، سینمای ایران یک سینمای خوب، باکیفیت و با مضامین اجتماعی خیلی خوبی بود. در آن سال‌ها، جوانان خوبی وارد سینمای ایران شدند که از جمله آنها می‌توان به فریدون جیرانی اشاره کرد که فیلمنامه‌نویسی آثار من را بر عهده داشت و در آن سال ها، تبدیل به کارگردان شاخصی شد. رخشان بنی‌اعتماد که در نخستین فیلم من «آفتاب نشین ها» حضور داشت، امروز یکی از کارگردانان شاخص سینمای ایران است.

وی با ابراز تاسف از شرایطی که امروز سینمای ایران از سر می‌گذراند، اظهار کرد: امروز واقعا متاسف و متأثر هستم که چرا جوانان ما و نسل امروز را دست کم گرفته‌اند؟ متأسفانه، این نسل نتوانسته مثل نسل گذشته آنطور که باید و شاید به شکوفایی برسد، متاسفانه مسیرشان هموار نیست. بنابراین آثاری که ساخته می‌شود، متاسفانه سینمای ایران را به سمت سینمایی سطحی سوق داده‌ است و گاه اینطور مطرح می‌کنند که سلیقه بیننده است و باید به سلیقه بیننده احترام گذاشت و دوست دارند در شرایطی که این مشکلات وجود دارد، از دیدن این فیلم‌ها لذت ببرند. امیدوارم که به زودی و در آینده نزدیک، شرایط سینما تغییر کند و به شکوفایی برسد.

فاطمه گودرزی بازیگر «خانه خلوت» سخنران بعدی این مراسم بود و درباره تجربه حضور در این اثر بیان کرد: زمانی که مهدی صباغ‌زاده من را برای بازی در «خانه خلوت» دعوت کردند، من فقط در «به خاطر همه‌چیز» ساخته رجب محمدین بازی کرده بودم و بازیگر نوپایی به شمار می‌رفتم. شاید ایشان چیزی در من در آن فیلم دیده بودند که احساس می‌کردند من از پس این نقش برمی‌آیم.

فاطمه گودرزی با ۳۰۰ تومان بازی کرد

سپس محمد موفق دستیار کارگردان و برنامه‌ریز ثابت آثار مهدی صباغ‌زاده پشت تریبون قرار گرفت و درباره این همکاری ها با این کارگردان گفت: همکاری با مهدی صباغ‌زاده، یک یاد گرفتن مدام بود و آنچه که از ایشان یاد گرفتم، از هیچ کارگردان دیگری یاد نگرفتم. اینکه زمان، حرف اول را می‌زند و باید با سرعت کار کرد. سرعتی که در آثار صباغ‌زاده دیدم، در هیچ کارگردان دیگری ندیدم و واقعا مسلط به صحنه، دوربین و گرفتن بازی از بازیگر است. همه آثاری که با او ساختیم، فیلم‌هایی بودند که در نوبت نمایششان هم در گیشه فروختند و فیلم‌های بفروشی به حساب می‌آمدند. من فیلمی از صباغ‌زاده ندیدم که این نکاتی که عرض کردم، در آن نباشد.

صباغ زاده در پایان از شرایط دستمزدهای حال حاضر سینمای ایران گلایه کرد و گفت: از فریدون جیرانی سپاسگزارم که چنین شب زیبایی را فراهم کردند که همه دور هم باشیم و بتوانیم از گذشته و تاریخ سینما حرف بزنیم. اینکه این سینما چگونه بوده و امروز دارد به کدام سو حرکت می‌کند. بازیگران ما چگونه بودند و امروز چگونه هستند. چه حرف‌هایی می‌زنند و چه دستمزدهایی را می‌گیرند. آن زمان اصلا این مباحث مطرح نبود. فاطمه گودرزی عزیز در «خانه خلوت»، ۳۰۰ تومان دستمزد بازیگری گرفتند و وقتی برای فیلم «مهاجران» آمدند، درخواست افزایش سه برابری دستمزد داشتند که من هم گفتم شما اجازه بدهید کمی ازمدت حضورتان در سینما بگذرد، چشم. ایشان هم‌ پذیرفتند و لطف کردند آمدند. من همکاری خوبی با ایشان داشتم و از این همکاری بسیار لذت بردم. ایشان بسیار خانم باشخصیت، با آرامش و منظمی بودند که به موقع سر صحنه حاضر می‌شدند. در سختی‌ها و مشکلات سر صحنه نیز با گروه همراهی می‌کردند.

این برنامه با اهدای لوح تقدیر کانون کارگردانان سینمای ایران به مهدی صباغ‌زاده پایان یافت و مخاطبان به تماشای فیلم «خانه خلوت» نشستند.