معرفی برگزیدگان نخستین گردهمایی فیلمسازان نوجوان اصفهان در چهلستون

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه نخستین گردهمایی فیلمسازان نوجوان اصفهان شامگاه سه‌شنبه در کاخ موزه چهلستون برگزار شد و برگزیدگان این رویداد معرفی شدند. در این مراسم، لوح تقدیر و نشان گردهمایی در بخش‌های مختلف به آثار برتر نوجوانان فیلمساز و مربیان آنان اهدا شد.

در بخش توجه به ساختار سینمایی، لوح تقدیر و نشان گردهمایی به فیلم تابلو به مربیگری ایمان تحسین‌زاده و فیلمسازی نوجوانان آرمین اسماعیلی، امیررضا آقابزار، صالحی تقی‌یار، سید آرین حسینی و امید صانعی تعلق گرفت.

در بخش توجه به خانواده و یک چالش اجتماعی، فیلم بهانه به مربیگری محسن جسور و فیلمسازی نوجوانان محمد نظری، یزدان ستوده، امیرعلی عباسیان و سید محمد امین حسینی موفق به دریافت لوح تقدیر و نشان گردهمایی شد.

جایزه توجه به بحران محیط زیست نیز به فیلم سفری بی مقصد به مربیگری لیدا فضلی و فیلمسازی نوجوانان ستایش آقاجانی، زینت سادات محمدی، تارا حیدری، ملیکا حیدری و صبا کلانتری اختصاص یافت.

در بخش توجه ویژه به مفاهیم انسانی، لوح تقدیر و نشان گردهمایی به فیلم ملافه‌ای برای او به مربیگری زهره زمانی و با حضور نوجوانان فیلمساز فریماه فاطمه سبقت‌الهی، کارین سرافراز، دنیا عابدزاده، غزل رحیم‌زاده و حانیه ملتجی تعلق گرفت.

فیلم مات ریکس به خاطر استفاده از تکنیک در مفهوم سینما نیز از سوی داوران شایسته دریافت لوح تقدیر و نشان گردهمایی شناخته شد. این اثر با مربیگری مهدی خرمیان و فیلمسازی نوجوانان امیرمهدی محمدی، رادمهر فیاضی، محمد بهادری و محمدمتین رستمی ساخته شده است.

همچنین در بخش پرداختن به ادبیات کهن و مفاخر ایرانی، فیلم گردآفرید خیال با مربیگری مریم‌السادات بحرالعلومی و همراهی مینا غیور توسط نوجوانان فیلمساز ملیکا کریمی، نیکو حشمت، راحیل نجفی و یسنا خدمتی موفق به کسب لوح تقدیر و نشان گردهمایی شد.

این گردهمایی با هدف شناسایی، پرورش و حمایت از استعدادهای فیلمسازی نوجوانان برگزار شد و آثار منتخب نشان‌دهنده ظرفیت‌های خلاق نسل تازه سینمای ایران هستند.

