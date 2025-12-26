به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آخرین شاخصهای کیفیت هوای استان تهران نشان میدهد که روند آلودگی هوا در بسیاری از مناطق استان، بهویژه در کمربند جنوبی و جنوبغربی، نسبت به روز گذشته افزایشی بوده و برخی شهرها به محدودههای نگرانکننده نزدیک شدهاند؛ وضعیتی که احتمال تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران را تقویت کرده است.
بر اساس دادههای ثبتشده، بهارستان با شاخص ۱۸۴ همچنان در صدر آلودهترین نقاط استان قرار دارد و در آستانه ورود به وضعیت «بسیار ناسالم» است. پس از آن، شهریار با شاخص ۱۷۷، باغستان شهریار و قرچک هر کدام با شاخص ۱۷۴، اسلامشهر با ۱۶۹ و ورامین با ۱۷۰ وضعیت ناسالم برای همه گروهها را تجربه میکنند.
در مقایسه با روز گذشته، شاخص آلودگی در شهرهایی مانند اسلامشهر، شهریار، ورامین، باغستان شهریار و قرچک افزایش داشته و نشاندهنده تداوم پایداری هوا و انباشت آلایندهها در این مناطق است. کارشناسان محیطزیست این روند را ناشی از وارونگی دما، کاهش سرعت باد و افزایش منابع آلاینده متحرک و ثابت میدانند.
شهر تهران نیز امروز با شاخص ۱۵۰ دقیقاً در مرز وضعیت ناسالم قرار گرفته است؛ عددی که در صورت تداوم شرایط جوی میتواند بهسرعت افزایش یابد. پیشوا با شاخص ۱۵۲ و پاکدشت با ۱۵۸ نیز وارد محدوده ناسالم شدهاند و شرایط مشابهی را تجربه میکنند.
در مقابل، برخی مناطق استان وضعیت بهتری دارند. پردیس با شاخص ۷۹، شهرقدس با ۸۲، رباطکریم با ۸۳ و فیروزکوه با ۸۴ در محدوده قابل قبول تا سالم قرار دارند. با این حال، حتی این مناطق نیز نسبت به روزهای پاک فاصله قابل توجهی دارند. دماوند با شاخص ۱۲۳ و ملارد با ۱۳۷ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفتهاند و افزایش تدریجی آلایندهها در آنها نیز قابل مشاهده است.
افزایش شاخصها در مناطق پرجمعیت استان، نگرانیها درباره سلامت عمومی را تشدید کرده است. متخصصان توصیه میکنند گروههای حساس شامل سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و ریوی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و فعالیتهای ورزشی در فضای آزاد به حداقل برسد.
احتمال تشکیل کارگروه اضطرار آلودگی هوا
با توجه به عبور یا نزدیک شدن شاخص آلودگی در چندین نقطه استان به مرز ۱۵۰ و روند افزایشی آلایندهها نسبت به روز گذشته، این احتمال وجود دارد که کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران در ساعات آینده تشکیل جلسه دهد.
در چنین شرایطی، معمولاً گزینههایی مانند تداوم یا گسترش غیرحضوری شدن مدارس، محدودیتهای ترافیکی و توصیه به دورکاری ادارات مورد بررسی قرار میگیرد.
کارشناسان تأکید میکنند، تصمیمات اضطراری با هدف کاهش مواجهه شهروندان با آلودگی اتخاذ میشود و لزوماً به معنای کاهش فوری شاخصها نیست، اما میتواند از تشدید بیشتر بحران جلوگیری کند.
در مجموع، روند امروز آلودگی هوا در استان تهران نشان میدهد که پایداری شرایط جوی و افزایش آلایندهها همچنان چالش اصلی مدیریت شهری و سلامت عمومی است؛ چالشی که در صورت تداوم، نیازمند تصمیمات سریعتر و هماهنگی بیشتر دستگاههای مسئول خواهد بود.
