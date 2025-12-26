حجتالله علی عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جوی به نسبت پایدار در سطح استان حاکم است، اظهار کرد: در مناطق مرکزی و صنعتی اصفهان شرایط برای انباشت آلایندهها طی ۲۴ ساعت پیش رو مهیاست.
به گفته وی، از شامگاه فردا شنبه سامانه ناپایدار به استان نفوذ میکند که فعالیت آن به تدریج افزایش ابر و بارشهای برف و باران به ویژه در غرب و جنوب استان را به همراه دارد.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: بارشها در سایر مناطق به صورت پراکنده و ضعیف خواهد بود.
به گفته علیعسکریان، فردا هوا در مناطق مرکزی ناسالم برای گروههای حساس خواهد بود.
وی با بیان اینکه کمینه دما طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه افزایش دارد، گفت: بیشینه دما امروز ۲ تا سه درجه کاهش مییابد.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان ادامه داد: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) امروز به ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۲ درجه سلسیوس زیر صفر میرسد.
علیعسکریان افزود: چادگان با کمینه دمای ۱۳ درجه سلسیوس زیر صفر و چوپانان و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین مناطق استان پیش بینی میشود.
