نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کاهش طول دوره تحصیلی

حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به سوال مهر درباره لزوم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای طرح کاهش سنوات تحصیلی، اعلام کرد که این موضوع را در حیطه اختیارات وزارت علوم می‌داند.

وی در خصوص این ابهام قانونی، اظهار داشت: نمی‌دانم (آیا نیاز به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد یا خیر)، اما این موضوع جز اختیارات وزارت علوم است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تشریح دلایل این موضع‌گیری، به ساختار تشکیلاتی موجود اشاره کرد و افزود: شورای گسترش آموزش عالی و شورای برنامه‌ریزی وزارت علوم توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده‌اند و بنابراین، خود این شوراها باید در خصوص طرح کاهش سنوات تحصیلی تصمیم‌گیری کنند.

به گزارش مهر، یکی از طرح‌های وزارت علوم در راستای تحول در شیوه‌های پذیرش دانشجو و تجدید نظر در شیوه‌های آموزشی دانشگاه‌ها، بازنگری در طول دوره‌های تحصیلی است، با توجه به اینکه دوره کارشناسی در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا طولانی‌تر است، وزارت علوم تصمیم دارد دوره لیسانس را حداقل تا یک نیمسال، کاهش دهد.

همچنین حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری در جمع نمایندگان تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های دانشجویی با اشاره به رویکردهای جدید این وزارتخانه اعلام کرد: با اقدامات جدید، طول دوره کارشناسی ارشد یک سال می‌شود و ترم سوم باید پایان‌نامه داده شود. تعداد واحدها هم کم می‌شوند. دکتری نیز از ۴ سال تقلیل به ۳ سال تقلیل داده خواهد شد و بناست به‌جای امتحان جامع ۳ جایگزین به دانشجو داده شود، اگر دانشجو نتوانست آن‌ها را انجام دهد باید امتحان جامع دهد.

وی اضافه کرد: به جای آزمون جامع دانشجو در دوره دکتری یک مقاله پژوهشی یا اختراع می‌تواند داشته باشد. چرا که دانشجو یک‌سال وقت می‌گذارد تا آماده امتحان جامع شود؛ همین زمان را می‌تواند وقت بگذارد و تولید علم انجام دهد.