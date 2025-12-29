بررسی تغییر سنوات تحصیلی مبتنی بر قانون و کیفیت علمی انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دویست و چهل و یکمین جلسه ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر این شورا و با حضور اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونان وزرای علوم و بهداشت و جمعی از رؤسای دانشگاهها و نخبگان و صاحبنظران حوزه سیاستگذاری علمی برگزار شد.
موضوع تغییر سنوات تحصیلی در مرحله بحث کارشناسی
علیباقر طاهرینیا، دبیر ستاد علم و فناوری شورا، در بخش دیگری از جلسه با اشاره به تاریخچه نقشه جامع علمی و اینکه در سال ۱۳۸۹ مصوب و ابلاغ شد، روزآمدسازی آن را با توجه به تحولات جهانی و نیازهای داخلی، ضرورتی اجتنابناپذیر خواند. وی افزود: «مسیر رشد علمی کشور طبق بیانات مقام معظم رهبری باید با شتاب بیشتری دنبال شود و وظیفه این ستاد، نظارت و پایش فعال بر این مسیر است.»
دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین به اخبار منتشر شده پیرامون کوتاه شدن مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری واکنش نشان داد و با اشاره نکاتی که یکی از اعضا محترم شورای ستاد مطرح کردند، افزود و تصریح کرد: «تاکنون هیچ تصمیم قطعی در این خصوص اتخاذ نشده است. مباحث مطرح شده صرفاً در سطح گزارشهای کارشناسی از بحث و بررسی است که با راهبری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام میشود، بوده و هرگونه تصمیمگیری در خصوص تغییر سنوات تحصیلی مبتنی بر بررسیهای دقیق قانونی و رعایت استانداردهای کیفیت علمی انجام خواهد گرفت.»
