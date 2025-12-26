تدوین نقشه راه عملیاتی ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی در جنوب شرقی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت در نخستین سفر استانی و دانشگاهی خود چهارم دی‌ماه جاری به استان کرمان و دانشکده علوم پزشکی سیرجان سفر کرده و در نشست تخصصی معاونان آموزشی کلان‌منطقه هشت آمایشی کشور که به میزبانی دانشکده علوم پزشکی سیرجان برگزار شد، شرکت و پس از آن از زیرساخت‌های آموزشی دانشکده علوم پزشکی سیرجان بازدید کرد.

در این نشست که با هدف بررسی چالش‌های نظام آموزش پزشکی و تدوین راهکارهای توسعه همکاری‌های بین‌دانشگاهی، برگزار شد، دکتر طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از مدیران ارشد ستادی وزارت بهداشت حضور داشته و از نزدیک با معاونان دانشکده ها و دانشگاه‌های منطقه هشت آمایش سرزمینی به گفتگو نشستند.

پیشبرد اهداف راهبردی در سایه آمایش سرزمینی

این نشست در مرکز آموزشی درمانی فاطمه‌الزهرا (س) سیرجان برگزار شد و علاوه بر معاون آموزشی وزارت بهداشت، دکتر غلامرضا اصغری (دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت)، دکتر حمید اکبری (مشاور معاونت آموزشی وزارت بهداشت)، دکتر رضا شجاعی‌پور (رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی) و دکتر رضا صادقی (رئیس دانشکده علوم پزشکی سیرجان) حضور داشتند.

تحلیل چالش‌ها و فرصت‌ها در آموزش پزشکی

در نشست معاونان آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه هشت آمایش سرزمینی کشور بر موضوعاتی نظیر تحلیل چالش‌های مشترک به منظور بررسی موانع ساختاری و اجرایی در نظام آموزش پزشکی کلان‌منطقه هشت، توسعه زیرساخت‌های آموزشی نظیر شناسایی فرصت‌های نوظهور برای ارتقای استانداردهای آموزشی و دیپلماسی علمی بین‌دانشگاهی و تقویت تعاملات شبکه‌ای میان دانشگاه‌های عضو منطقه هشت تأکید شد.

ارتقای کیفیت آموزش در سایه هم‌افزایی

در این نشست معاون آموزشی وزارت بهداشت و سایر اعضا بر لزوم حرکت هماهنگ دانشگاه‌ها در چارچوب «سیاست‌های کلان آمایش سرزمینی» تأکید کردند. شرکت‌کنندگان این نشست معتقدند که با تدوین برنامه‌های آموزشی مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل دانشگاه‌ها، می‌توان بهره‌وری منابع را افزایش و عدالت آموزشی را در سطح منطقه گسترش داد.

نقشه راه برای آینده‌ای روشن

در پایان این نشست، تصمیم گرفته شد تا با تداوم این نشست‌های نخبگانی، نقشه راهی عملیاتی برای ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی در جنوب شرق کشور تدوین شده و حرکت به سمت مرجعیت علمی با شتاب بیشتری ادامه یابد.

تعامل با نهادهای قانون‌گذار برای تقویت زیرساخت‌ها

در ادامه سفر معاون آموزشی وزارت بهداشت به دانشکده علوم پزشکی سیرجان، نشست مشترکی نیز با حضور دکتر محمد معتمدی‌زاده، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران آموزشی در سالن جلسات معاونت آموزشی دانشکده برگزار شد.

در این جلسه، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های آموزشی منطقه، حمایت از برنامه‌های توسعه‌محور و ارتقای ظرفیت‌های آکادمیک دانشکده علوم پزشکی سیرجان تأکید شد. تعامل میان نهاد آموزش و قوه مقننه در این نشست، نویدبخش تسهیل در اجرای طرح‌های زیربنایی حوزه سلامت در منطقه است.

در ادامه نخستین سفر استانی و دانشگاهی دکتر طاهره چنگیز و هیات همراه به استان کرمان و دانشکده علوم پزشکی سیرجان، از ریرساخت ها و امکانات آموزشی این دانشکده بازدید شد و معاون وزیر بهداشت و همراهان با ظرفیت ها و محدودیت های موجود در این حوزه از نزدیک آشنا شدند.