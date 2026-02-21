۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی ابقا شد

در حکمی از سوی دکتر طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رضا شجاعی‌پور به عنوان رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، در متن این حکم آمده است:

«پیرو ابلاغ شماره ۲۱۵۹/۵۰۰/د مورخ ۵ مردادماه ۱۴۰۴ مبنی بر انتصاب دکتر شجاعی‌پور به عنوان سرپرست مرکز سنجش آموزش پزشکی، وی با این ابلاغ به عنوان رئیس این مرکز منصوب می‌شود.

در این حکم تأکید شده است که رئیس جدید مرکز سنجش آموزش پزشکی با توکل به خداوند متعال و با رعایت جوانب شرعی و قانونی، نسبت به تحقق اهداف تعیین‌شده در ابلاغ پیشین اقدام کند».

معاون آموزشی وزارت بهداشت در پایان این حکم، برای دکتر شجاعی‌پور در انجام وظایف محوله آرزوی موفقیت کرده است.

کد خبر 6755125
سعدانه طباطبایی نیا

