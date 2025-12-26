آینده‌ پژوهی و هوشمندسازی در نظام سلامت یک ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر طاهره چنگیز در دیدار با روسای مراکز تحقیقاتی پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان، حضور در این استان را الهام‌بخش و آموزنده توصیف کرد و گفت: پژوهشکده کرمان سرمایه خوبی است و جای تقدیر دارد.

معاون آموزشی وزیر بهداشت با بیان اینکه آموزش، سرمایه‌گذاری دراز مدت است، اظهار داشت: ثمرات کارهای ریشه‌ای آموزش، برای کل کشور است. بذری که امروز کاشته می‌شود، می‌تواند آینده کشور را آباد کند.

چنگیز در ادامه به اولویت‌های مشترک اشاره کرد و افزود: آینده‌پژوهی یک ضرورت است و فکت‌شیت‌های تولیدی باید پیگیری شوند.

وی درباره نقشه جامع علمی کشور نیز توضیح داد: این نقشه به ستاد علم و فناوری ریاست جمهوری ارسال شده و قرار است با نظر وزارت بهداشت و ملاحظات لازم اجرایی شود.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به مصوبات هوشمندسازی در حوزه بهداشت و درمان، گفت: پروژه‌ها عملاً شروع نشده و باید در قالب پروژه‌های پیشران دیده شوند.

وی قول پیگیری فوری دو طرح کلیدی کلینیک مجازی و مشاوره و همچنین آزمایشگاه مجازی را داد و گفت: در اولین فرصت پیگیری می‌کنم. با ایجاد آزمایشگاه مجازی، دانشگاه‌ها می‌توانند تجهیزات را به رشته‌هایی اختصاص دهند که واقعاً به کار عملی نیاز دارند.

دکتر حسین صافی‌زاده، مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، بر لزوم بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای رصد و پایش هوشمند دانشجویان به منظور شناسایی به موقع افت تحصیلی و هدایت استعدادها تأکید کرد.

دکتر حق‌دوست، رئیس پژوهشکده آینده‌ پژوهی در سلامت دانشگاه نیز با اشاره به فعالیت هشت مرکز پژوهشی و از جمله مرکز جدید «مهاجرین افغانی»، بر توسعه کیفی این مراکز و انجام مأموریت‌های ملی با وجود محدودیت منابع مالی تأکید کرد.