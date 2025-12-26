احتمال تعطیلی مدارس تهران برای روز شنبه؛ کارگروه اضطرار تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تداوم آلودگی هوای پایتخت جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران امروز در حال برگزاری است، تا درباره نحوه مدیریت شرایط موجود تصمیمگیری شود.
حسن عباس نژاد، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوا استان تهران برگزاری این جلسه را تأیید کرد.
معمولاً در این کارگروه با توجه به وضعیت فعلی شاخصها، تصمیمات لازم درباره مدیریت استان تهران، از جمله فعالیت مدارس و سایر مراکز، در دستور کار قرار دارد.
بر اساس آخرین دادههای رسمی، شاخص کیفیت هوای تهران هماکنون عدد ۱۴۳ را نشان میدهد که بیانگر وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
کارشناسان معتقدند با توجه به روند افزایشی آلایندهها و پایداری شرایط جوی، احتمال اتخاذ تصمیمات محدودکننده از جمله غیرحضوری شدن مدارس برای روز شنبه افزایش یافته است.
در روزهای گذشته نیز با وجود اجرای برخی محدودیتها، از جمله کاهش تردد و غیرحضوری شدن مقطعی مدارس، شاخصهای آلودگی کاهش محسوسی نداشتهاند؛ موضوعی که حساسیت تصمیمگیری در جلسه امروز کارگروه را دوچندان کرده است.
گفتنی است تصمیم نهایی درباره تعطیلی مدارس و سایر اقدامات اضطراری، پس از جمعبندی گزارشهای دستگاههای تخصصی و مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا اعلام خواهد شد.
