مقاطع تحصیلی ۷ شهرستان استان یزد غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان بالاکتفی با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی مبنی بر تشدید پایداری جوی و برگزاری جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا، ضمن تاکید بر اهمیت سلامت برای قشر کودکان و نوجوانان گفت: امتحانات مقاطع تحصیلی در این روز به قوت خود باقی است و لازم است دانش آموزان، سالمندان، گروه‌های حساس و عموم مردم دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

وی همچنین از اتخاذ تصمیم برای ایجاد محدودیت برای واحدهای صنعتی در این شهرستان‌ها خبر داد و گفت: این محدودیت‌ها توسط کارشناسان محیط زیست استان پیگیری و رصد می‌شود.