  1. استانها
  2. یزد
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۴۴

مقاطع تحصیلی ۷ شهرستان استان یزد غیرحضوری شد

مقاطع تحصیلی ۷ شهرستان استان یزد غیرحضوری شد

یزد_ مدیرکل مدیریت بحران استان یزد از غیرحضوری شدن مقاطع تحصیلی هفت شهرستان یزد، اردکان، اشکذر، بافق، زارچ، مهریز و میبد برای روز شنبه ۶ دی ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان بالاکتفی با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی مبنی بر تشدید پایداری جوی و برگزاری جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا، ضمن تاکید بر اهمیت سلامت برای قشر کودکان و نوجوانان گفت: امتحانات مقاطع تحصیلی در این روز به قوت خود باقی است و لازم است دانش آموزان، سالمندان، گروه‌های حساس و عموم مردم دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

وی همچنین از اتخاذ تصمیم برای ایجاد محدودیت برای واحدهای صنعتی در این شهرستان‌ها خبر داد و گفت: این محدودیت‌ها توسط کارشناسان محیط زیست استان پیگیری و رصد می‌شود.

کد خبر 6702676

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها