هفته دهم لیگ برتر هندبال مردان با دومین برد نفت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم از سی و هشتمین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشورعصر امروز جمعه با برگزاری دو دیدار آغاز شد. در اولین دیدار این هفته، نفت و گاز گچساران میزبان تیم سپاهان نوین اصفهان بود. نفت و گاز گچساران که در رده بندی تیمی در انتهای جدول قرار دارد موفق شد با برتری برابر تیم سپاهان به دومین برد خود در لیگ برتر دست یابد.

در دهدشت هم تیم فرازبام و هپکو که هر دو تیم تا پیش از بازی امروز هم امتیاز بودند در مقابل هم قرار گرفتند. این دیدار نزدیک با برتری تیم هپکو اراک به پایان رسید.

سایر دیدارهای هفته دهم به دلیل حضور بازیکنان ملی‌پوش در اردوی تیم ملی بزرگسالان ۱۶ بهمن برگزار می‌شود.

نتایج دیدارهای امروز هفته دهم لیگ برتر هندبال مردان:

فرازبام خائیز دهدشت ۲۸ - هپکو اراک ۳۰

نفت و گاز گچساران ۲۶ - سپاهان نوین اصفهان ۲۰

برنامه بازی‌های معوقه هفته دهم در تاریخ ۱۶ بهمن ماه:

سایپا تهران – سنگ‌آهن بافق

استقلال کازرون – پرواز هوانیروز

فولاد مبارکه سپاهان – مس کرمان