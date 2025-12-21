هفته نهم رقابت های لیگ برتر هندبال صدرنشینی تیم کرمان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هفته نهم از سیوهشتمین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور عصر امروز دو دیدار در شهرهای اراک و بافق برگزار شد که طی آن تیم های مس کرمان و سپاهان اصفهان به برتری رسیدند.
در اراک تیم هپکو میزبان مس کرمان صدرنشین بود اما نتوانست از سد تیم مدعی و صدرنشین لیگ برآید و متحمل شکست شد.
تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان هم مهمان سنگآهن بافق بود. شاگردان مرتجی در این دیدار با اختلااف ۹ گل تیم مهمان خود را شکست دادند.
نتایج کامل هفته نهم لیگ برتر هندبال مردان به این ترتیب است:
شنبه ۲۹ آذرماه:
پرواز هوانیروز ۲۵ – سایپا ۲۹
نفت و گاز گچساران ۳۲ – نیروی زمینی سبزوار ۲۹
سپاهان نوین اصفهان ۲۷ – فرازبام خائیز دهدشت ۲۴
یکشنبه ۳۰ آذرماه:
هپکو اراک ۲۴ – مس کرمان ۲۵
سنگآهن بافق ۲۰ – سپاهان اصفهان ۲۹
در پایان هفته نهم مس کرمان با ۱۶ امتیاز صدرنشین است و سایپا، استقلال و سپاهان به ترتیب با ۱۴، ۱۳ و ۱۲ امتیاز در رده های بعدی قرار دارند. سپاهان نوین و نیروی زمینی سبزوار با ۸ امتیاز پنجم و ششم هستند و هپکو و فرازبام هم ۵ امتیازی بوده و در رده های بعدی قرار گرفته اند. در پایین جدول نیز پرواز با ۴، نفت و گاز گچساران با ۳ و سنگ آهن بافق با ۲ امتیاز رده های نهم تا یازدهم را به خود اختصاص داده اند.
نظر شما