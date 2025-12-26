استقلال در لیگ بسکتبال زنان باخت/ برد مشهدی ها و آبادانی ها

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال بانوان، امروز (جمعه ٥ دی) برگزار شد.

در جریان این هفته از مسابقات، مشهدی ها در دیدار خانگی خود، شکست دور رفت برابر آکادمی نیکا را جبران کردند و ١٦ امتیازی شدند. «دنیله رینی» از تیم قهوه باتسام با ۳۱ امتیاز، ۸ ریباند، ۴ پاس گل و کارایی ۳۶ بهترین بازیکن این دیدار بود.

در آبادان هم تیم نفت با غلبه بر ستاد گاز تهران به نهمین برد این فصلش دست یافت و ۲۰ امتیازی شد، «داریانا لوییس» از تیم نفت آبادان بهترین بازیکن این دیدار بود، او در کارنامه اش ۳۲ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۳ پاس گل و کارایی ۴۰ را در کارنانه اش ثبت کرد.

در این هفته از مسابقات تیم فرآور شریف سبز متحمل یازدهمین باخت شد، این باخت در تقابل با کاسپین ثبت شد. ۱۹ امتیاز، ۱۳ ریباند، ۴ پاس گل و کارایی ۲۹ سمانه طغیانی را بهترین بازیکن کاسپین و این دیدار کرد.

آخرین دیدار این هفته میان دو تیم گروه بهمن و استقلال برگزار شد، در این دیدار گروه بهمن همچون دیدار رفت برابر حریفش شکست خورد. مهلا عابدی از تیم گروه بهمن با ۱۰ امتیاز، ۲۲ ریباند، ۲ پاس گل، ۲ توپ ربایی و کارایی ۲۵ بهترین بازیکن زمین بود.

نتایج دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال بانوان به این شرح است:

*قهوه باتسام مشهد ۸۹ - آکادمی بسکتبال نیکا ۷۵

*پالایش نفت آبادان ۱۰۴ - ستاد گاز تهران ۵۰

*کاسپین تهران ۸۲ - فراور شریف سبز تهران ۳۲

*گروه بهمن ۶۷ - استقلال تهران ۵۵