گروه بهمن - استقلال؛ جدال دیدنی زنان در لیگ برتر بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بسکتبال لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور روز جمعه (۵ دی) با برگزاری ۴ دیدار وارد هفته دوازدهم (سوم مرحله برگشت) می شود. در این هفته از رقابت ها که در غیاب آکادمی بسکتبال سحر مدافع عنوان قهرمانی برگزار می شود، دو تیم گروه بهمن و استقلال به مصاف هم می روند.

استقلالی ها در شرایطی برابر گروه بهمن قرار می گیرند که هفته گذشته با قرعه استراحت روبرو بودند و پیش از آن هم با باخت فنی در دیدار معوقه برابر نفت مواجه شده بودند. آنها با این شرایط برابر تیمی قرار می گیرند که تنها باخت خود را مقابل آن متحمل شدند. همین مسئله اهمیت دیدار روز جمعه را برابر آنها بیشتر می کند.

گروه بهمن که بعد از نایب قهرمانی در فصل گذشته حالا هم سایه به سایه آکادمی سحر در جدول رده بندی پیش می رود تا از کوچکترین لغزش این تیم برای صدرنشینی استفاده کند، قطعا تکرار برد نیم فصل نخست و کسب ۲ امتیاز کامل را از دیدار روز جمعه مطالبه می کند در حالیکه حریفش هم طبیعتا دور از انگیزه های لازم برای پیروزی در این بازی نیست. همین مسائل، جدال گروه بهمن و استقلال را به مهمترین دیدار هفته دوازدهم لیگ بسکتبال زنان تبدیل خواهد کرد.

این دیدار به عنوان آخرین دیدار این هفته از رقابت ها در تهران برگزار می شود. پیش از آن، نفت آبادان در دیدار خانگی به مصاف ستاد ملی گاز می رود. آبادانی ها اگر مانند دیدار رفت در این بازی هم برنده از زمین خارج شوند، بابت حفظ جایگاه سومی خود اطمینان خواهند داشت.

کاسپین که تنها ۳ برد در کارنامه دارد فردا رو در روی فرآور سبز شریف قرار می گیرد اما به نظر می رسد این تیم برای دستیابی به چهارمین بردش کار سختی نداشته باشد مگر اینکه اتفاقاتی در جریان بازی رقم بخورد که منجر به ثبت اولین برد برای فرآور سبز شریف شود.

مشهدی ها هم در این هفته از رقابت ها میزبان آکادمی نیکا هستند. آنها در نیم فصل اول برابر این تیم متحمل شکست شدند اما امیدوارند با استفاده از امتیاز بازی خانگی برنده بازی امروز شوند.

برنامه دیدارهای هفته دوازدهم لیگ بسکتبال بانوان و جدول رده بندی به این شرح است:

جمعه ۵ دی

* قهوه باتسام مشهد - آکادمی نیکا (ساعت ۱۳ - سالن سجاد مشهد)

* کاسپین تهران - فرآورشریف سبز (ساعت ۱۵ - سالن شهید کشوری شهر قدس)

* پالایش نفت آبادان - ستاد ملی گاز (ساعت ۱۵ - سالن ۱۷ شهریور آبادان)

* گروه بهمن - استقلال تهران (ساعت ۱۷ - سالن شهید کشوری شهر قدس)

جدول رده بندی

۱- آکادمی سحر (۱۰ بازی، ۹ برد، یک باخت، ۱۹ امتیاز)

۲- گروه بهمن (۱۰ بازی، ۹ برد، یک باخت، ۱۹ امتیاز)

۳- نفت آبادان (۱۰ بازی، ۸ برد، ۲ باخت، ۱۸ امتیاز)

۴- استقلال تهران (۹ بازی، ۷ برد، ۲ باخت، ۱۵ امتیاز)

۵- قهوه باتسام مشهد (۹ بازی، ۴ برد، ۶ باخت، ۱۴ امتیاز)

۶- کاسپین تهران (۹ بازی، ۳ برد، ۶ باخت، ۱۲ امتیاز)

۷- ستاد ملی گاز (۱۰ بازی، ۲ برد، ۸ باخت، ۱۲ امتیاز)

۸- آکادمی بسکتبال نیکا (۱۰ بازی، ۲ برد، ۸ باخت، ۱۲ امتیاز)

۹- فرآور سبز شریف (۱۰ بازی، بدون برد، ۱۰ باخت، ۹ امتیاز)