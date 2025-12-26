زخمی شدن ۱۵ ژاپنی در حمله به یک کارخانه تایر خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات ژاپنی اعلام کردند که یک مرد پس از زخمی کردن هشت نفر با چاقو و هفت نفر دیگر با ماده‌ای شیمیایی دستگیر شد.

براساس این گزارش، این واقعه در در یک کارخانه تایر در استان شیزوکا در غرب توکیو اتفاق افتاد. مصدومان چاقوخورده به بیمارستان منتقل شدند و سایر افراد برای درمان جراحاتشان تحت مراقبت قرار گرفتند.

طبق اعلام اداره آتش‌نشانی فوجیسان نانتو، پنج نفر از کسانی که با چاقو زخمی شدند، در وضعیت وخیمی به سر می‌برند. جزئیات بیشتر هنوز اعلام نشده است.

این کارخانه نزدیک به هزار کارگر دارد و تایر خودروهای سواری تولید می‌کند.

پلیس استان شیزوکا اعلام کرد که مهاجم مردی ۳۸ ساله است و به اتهام تلاش برای قتل دستگیر شده، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.