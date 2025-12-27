حسن بیادی دبیرکل جمعیت آبادگران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت معیشتی مردم، اظهار کرد: دولت برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه ظرفیتها و ابزارهای متعددی در اختیار دارد، اما لازم میدانم همزمان نکاتی را خطاب به دولت مستقر و همچنین دولتهای موازی و در سایه مطرح کنم.
وی افزود: مشکلاتی که امروز مردم با آن دستبهگریبان هستند، نیازمند اقدام فوری است و دولت باید هرچه سریعتر برای ترمیم دلهای رنجور مردم وارد عمل شود. با صحنهسازی، عدم صداقت، نداشتن راهبرد و برنامه مشخص و بدون مشارکت واقعی مردم، نمیتوان کشور را صرفاً با یک باند سیاسی اداره کرد.
دبیرکل جمعیت آبادگران با اشاره به القائات رسانهای درباره بنبست در کشور، تصریح کرد: اینکه در برخی رسانههای معاند و حتی بعضاً داخلی گفته میشود کشور در بنبست قرار گرفته، بیعلت نیست. هرچند کشور در حال اداره شدن است و دستاوردهای قابل توجهی هم در حوزههای مختلف داشتهایم، اما به دلایل گوناگون از جمله مدیریت جزیرهای و حضور باندهای متصل به قدرت و ثروت در پشتپرده برخی مدیریتهای اجرایی، با معضلات جدی مواجه شدهایم.
بیادی ادامه داد: سوال اساسی اینجاست که چرا هیچکس مسئولیت گرانیها و نابسامانیهای موجود را بر عهده نمیگیرد؟ چرا با وجود تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری، توجه جدی به وضعیت معیشتی مردم نمیشود و مردم با عدم پاسخگویی مسئولان، «هاج و واج» رها شدهاند؟
وی با ذکر مثالی گفت: بنده با مدرک صحبت میکنم؛ فیش گاز ساختمانی را دیدهام که در یک دوره یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده و در دوره بعد، علیرغم رعایت همه اخطاریههای اعلامی از سوی صداوسیما، به ۴۶ میلیون تومان افزایش یافته است. این دستدرازی به جیب مردم تنها محدود به گاز نیست و در حوزه آب، برق و حتی مخابرات نیز مشاهده میشود.
دبیرکل جمعیت آبادگران با انتقاد از نحوه برخورد با مردم پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، خاطرنشان کرد: پس از این جنگ، بهجای تشویق مردم مقاوم و ایثارگر، عملاً شاهد نوعی تنبیه آنها بودهایم. اگر قرار است دولت از جیب مردم اداره شود، پس منابع انرژی و معادن را به مردم واگذار کند و این مالیاتهای بیحسابوکتاب، شبیه قمار و لاتاری را جمعآوری کند.
وی افزود: اگر میخواهیم مردم نجیب ایران همچنان مقاوم بمانند، باید با آنها مهربان بود، اکثریت جامعه را در تصمیمگیریها شریک و آگاه کرد، مشارکت واقعی و مستقل مردم را به رسمیت شناخت و در ادارات، اینهمه آنها را آزار نداد. رعایت حقوق شهروندی یک ضرورت غیرقابل انکار است.
بیادی با اشاره به کاهش مشارکت مردم در انتخابات گفت: جای تعجب است که تاکنون پاسخ روشنی به این پرسش داده نشده که چرا مشارکت مردم در انتخاباتهای مختلف به حداقل رسیده است؛ مگر با مردم چه کردهایم؟ به خدا قسم، فساد اداری رنجآور و جانسوز شده است.
وی در پایان تأکید کرد: قیمتها لحظهبهلحظه افزایش مییابد، کیفیت کالاها بهشدت کاهش پیدا کرده و مهمتر از همه اینکه مردم نمیدانند برای پیگیری و پاسخگویی به کجا مراجعه کنند؛ به همین دلیل ناچار به دنبال «پارتی» میگردند. در چنین شرایطی، کنترل و نظارت اورژانسی و برخورد قاطع با عوامل نابسامانی و گرانی میتواند از مهمترین اقدامات برای بهبود اوضاع و ساماندهی امور باشد.
نظر شما