حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به اقدامات اولویت‌دار دولت در بهبود معاش مردم گفت: اگر طرح کالابرگ با دقت و به‌درستی اجرا شود، به‌گونه‌ای که اقلام مشمول آن با قیمت ثابت در طول سال در اختیار خانواده‌های تحت پوشش قرار گیرد، می‌تواند نوعی اطمینان و آرامش خاطر برای این خانواده‌ها ایجاد کرده و بخش مهمی از نگرانی‌های معیشتی آن‌ها را برطرف کند.

وی ادامه داد: با این حال، آنچه بیش از همه به کاهش نگرانی‌های مردم کمک می‌کند، ثبات نرخ ارز است. پیگیری و تحقق ثبات نرخ ارز از الزامات اساسی اقتصاد کشور به شمار می‌رود. این موضوع هم در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و هم در قانون برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان یکی از مبانی اصلی ثبات قیمت کالاها و خدمات مورد تأکید قرار گرفته است.

به دلیل عدم کنترل مؤثر بازار ارز، شاهد نوسانات قیمتی هستیم

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: متأسفانه به دلیل عدم کنترل مؤثر بازار ارز، شاهد نوسانات قیمتی هستیم؛ هم در سازوکارهای رسمی بانک مرکزی، از جمله راه‌اندازی تالار دوم تحت شرایط خاص و هم در بازار آزاد ارز که قیمت‌های آن بعضاً غیرمنطقی و بی‌معناست.

حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم یادآور شد: بازار آزاد ارز به این شکل، عملاً در بسیاری از کشورهای دنیا وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، نشانه ضعف در مدیریت بازار ارز است. بازار ارز باید رسمی، شفاف و تحت مدیریت بانک مرکزی باشد و همه ارز حاصل از صادرات در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار این بازار قرار گیرد. اما چون این سازوکار به‌درستی اجرا نمی‌شود، بانک مرکزی نیز قادر نیست ارز مورد نیاز واردات را به‌موقع تخصیص دهد.

وی گفت: بر اساس گزارش‌ها، برخی تولیدکنندگان و کارخانه‌ها برای تأمین مواد اولیه، ثبت سفارش انجام می‌دهند اما شش ماه، یک سال و حتی گاهی بیش از یک سال در انتظار تخصیص ارز می‌مانند. طبیعی است که واحدهای تولیدی نمی‌توانند فعالیت خود را متوقف کرده و منتظر تخصیص دیرهنگام ارز از سوی بانک مرکزی بمانند. در نتیجه، ناچار می‌شوند به بازار آزاد ارزی مراجعه کنند که عملاً با سیاست‌های موجود باز گذاشته شده است. بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات نیز به‌جای ورود به چرخه رسمی، در همین بازار آزاد تزریق می‌شود و تولیدکنندگان برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و تعدیل کارگران، ارز مورد نیاز خود را با قیمت‌های بالاتر از این بازار تأمین می‌کنند.

هیچ بن‌بستی وجود ندارد؛ مسئله اصلی مدیریت است

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تأکید کرد: اگر قرار است نگرانی‌های مردم کاهش یابد، باید با عزم جدی و هماهنگی هر سه قوه، بساط بازار آزاد ارز به‌صورت قاطع جمع شود. در چنین شرایطی، دیگر بهانه‌ای مبنی بر «نداشتن ارز» از سوی بانک مرکزی نیز قابل پذیرش نخواهد بود.

وی در پاسخ به این این پرسش که بانک مرکزی اعلام می‌کند ارز در اختیار ندارد، علت این اعلام چیست؟ بیان کرد: موضوع ریشه در همین مسئله دارد؛ زیرا ارزی که باید از محل صادرات نفت و صادرات کالاها به‌موقع در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، به چرخه رسمی بازنمی‌گردد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که آیا ادعای بن‌بست اقتصادی کشور نیز واقعیت دارد؟ گفت: خیر، هیچ بن‌بستی وجود ندارد؛ مسئله اصلی، مدیریت، هماهنگی و اجرای صحیح سیاست‌هاست.