بیادی: کادرسازی یک ضرورت استراتژیک برای پویایی نظام سیاسی است

حسن بیادی دبیرکل جمعیت آبادگران جوان در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به جایگاه احزاب در کشور گفت: همانطور که میدانید در کشور ایران تا قبل از انقلاب احزاب اکثراً نقش حکومتی و اجرایی در بدنه دولت و نظامهای موجود و در بین مردم نداشتهاند و اگر هم بوده به عنوان اپوزیسیون به صورت مخفی و با مبارزه فرهنگی یا عقیدتی و مخالفت نرم با انجام سیاستهای مدیریتی در راستای حکومتهای پادشاهی طاغوتی بودهاند و احزاب و مردم نوعا هیچ نقشی در اداره کشور نداشتند.
وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب وجود و نقش احزاب در قانون اساسی تصویب شد اما به دلایلی بعضا منطقی توسط مسئولین وقت مورد توجه قرار نگرفت و در آیین نامهها و مصوبات مجلس نقش احزاب و مردم در راهبری دولتها و تصمیمات کشوری تعیین نشد و اگر هم هست بسیار ضعیف بود چون وجود بروکراسی پیچیده اداری و محدودیتهای قانونی، زمینه فعالیت موثر احزاب را محدود کرد.
احزاب فعلی فاقد ساختار آموزشی هستند
دبیرکل جمعیت آبادگران جوان همچنین عنوان کرد: فعالیت مقطعی احزاب اثرگذار نیست و راه بهجایی نخواهد برد چون بسیاری از احزاب تنها در آستانه انتخابات فعال میشوند و پس از آن به حالت نیمهتعطیل درمیآیند و در یک خلأ اجتماعی قرار میگیرند و علت این است که احزاب فعلی فاقد ساختار آموزشی با دانش و سیاستهای روز و برنامهریزی بلندمدت برای پرورش نیرو هستند به همین دلیل فرهنگ شخص محوری در احزاب و گروههای سیاسی موجود که تعداد آنان بیش از صد حزب است رواج دارد.
بیادی ادامه داد: در پشت پرده و علناً گروههای سیاسی متعلق به باندهای قدرت و ثروت مدیریت را در دست دارند و نقش احزاب را بازی میکنند. و این نقیصه به ساختار سیاسی و سازمان اداری و مدیریتی بر میگردد که متناسب با وجود احزاب و دخالت آنان در امور جاری و مدیریت دولتی نیست و جالب اینجاست که بعضا در جامعه اجرایی و در درون ساختار پوسیده اداری «حزبی بودن» و تعلق به سیاستهای آن حزب جرم و یک نوع کاستی در صحنه سیاسی تلقی میشود و مضموم است و نوعا مسئولین میگویند «خدا را شکر که ما وابستگی به هیچ حزب و گروهی نداریم» در حالی که نوعاً دروغ میگویند و اکثراً متعلق به یکی از باندهای ذکر شده هستند.
تربیت نیروی انسانی سرمایه ملی است
دبیرکل جمعیت آبادگران جوان خاطرنشان کرد: علیایحال متأسفانه اغلب احزاب ایرانی نتوانستهاند پس از انقلاب اسلامی به نقش تربیتی خود به خوبی عمل کنند. اهمیت کادرسازی و تربیت نیروی سیاسی در احزاب و آثار آن بر سپهر سیاسی و تصمیمات و اجرای قوانین کشور یک ضرورت است، کادرسازی، آموزش و تربیت نیروی انسانی لایق نه تنها یکی از کارکردهای اصلی احزاب محسوب میشود، بلکه از ارکان اساسی در توسعه سیاسی هر کشور دارای مسئولین عاقل به شمار میآید. و به عنوان «سرمایه ملی» تلقی میشود.
بیادی همچنین گفت: در حزب آبادگران جوان ایران اسلامی به دلیل همین نواقص موجود سعی کردیم حزبمان را با هدف تأسیس یک باشگاه و یا یک اندیشکده سیاسی و مدیریت تعریف و با برنامه عمل کنیم و با وجود این معضلات، صادقانه اعتراف میکنم که عملکرد حزب ما هم آنچنان که باید باشد نیست، اگرچه احزاب دیگر هم از این امر مستثنی نیستند در حالی که میتوان با تغییر سیستم و سیاستهای اجرایی با مصوبات پویا این انحراف را به ریل اصلی خود برگرداند.
دبیرکل جمعیت آبادگران جوان راجع به اهمیت کادرسازی در احزاب اظهار کرد: به جای مدیریت جزیرهای که با پشتیبانی و دخالت باندهای متصل به قدرت و ثروت صورت میگیرد با ایجاد یک سیستم پارلمانی با راهبری و مدیریت احزاب موثر و فراگیر یک مدیریت یکپارچه کشور را به خوبی اداره کرد و با ایجاد سازوکارهای آموزشی منسجم، نیروهای تازهنفس را برای پذیرش مسئولیتهای آینده آماده کرد البته اعتراف دارم و قبول میکنم که این تغییر اساسی دشواری های خود را دارد و نیاز به یک تصمیم جدی و عاقلانه و مدبرانه در سران اصلی کشور دارد.
بیادی ادامه داد: فرآیند تغییر نیاز عالمانه به یک مجموعه از فعالیتها و کار گسترده فرهنگی و توجه جدی به دانش نظری در حوزههای سیاست حقوق عمومی و حقوق شهروندی، اقتصاد، روابط بینالملل دارد و تاکیداً اسقرار مدیریت یکپارچه و سیستم پارلمانی همراه با آموزش و مهارتهای عملی واجب و ضروری است.
وی در همین رابطه یادآور شد: مطالعه و تجربه کشورهای توسعهیافته با سابقه دولتهای پارلمانی و نقش احزاب موفق آنان الگوهای خوبی برای این تغییر مبارک و میمون هستند که در این راستا با ایجاد اندیشکده و محافل سیاسی به دور از تعلقات باندی و برگزاری دورههای تخصصی، بهطور مستمر میشود نسلهای جدیدی از رهبران و مدیران سیاسی را پرورش داد تا بتوان با این سرمایهگذاری بلندمدت، کیفیت حکمرانی را بهبود بخشیده و اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی و نقش مردم در اجرای سیاستها و مدیریت یکپارچه اجرایی و تعلق آنان را به نظام و رهبری تقویت کرد.
غفلت در کادرسازی احزاب پیامدهای ناگواری به دنبال دارد
دبیرکل جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی تصریح کرد: تذکراً عرض میکنم که غفلت و بیتوجهی به نقش احزاب و کادرسازی حزبی پیامدهای ناگواری را به دنبال دارد و خواهد داشت چرا که این امر باعث کمبود مدیران کارآمد و گرایش به سمت شخصمحوری به جای برنامهمحوری و مدیریت یکپارچه در امور اجرایی کشور میشود و نیز وابستگی به چهرههای سنتی، بیثباتی در سیاستگذاری فقدان خطمشی پایدار و تغییرات ناگهانی در برنامههای اجرایی دو چندان میکند و همچنین باعث فقدان گردش نخبگان، ماندگاری طولانیمدت افراد در صدر مدیریت و محدودیت و فرصت سوزی برای نیروهای اجرایی جدید جوان و پر انرژی میشود.
بیادی در ادامه نسبت به بیتوجهی کادرسازی در احزاب افزود: این وضعیت همچنین ضعف در مدیریت بحران، ایجاد واکنشهای هیجانی و مقطعی به جای تحلیل دقیق و به کار بردن تجربه علمی و عملی در جامعه، تضعیف اعتماد عمومی و کاهش مشروعیت نظام سیاسی به دلیل ناکارآمدی را به دنبال خواهد داشت، بنابراین کادرسازی و تربیت نیروهای سیاسی نه تنها یک کارکرد حزبی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای تضمین پویایی و کارآمدی نظام سیاسی و اجرایی و در یک مدیریت یکپارچه و نظام پارلمانی است.
وی در رابطه با ضرورت تربیت نیروی سیاسی و مدیریتی تأکید کرد: چنانچه مسئولین کشور ما از این مسئله حیاتی ـکادرسازیـ غافل شوند (که شدهاند) نه تنها آینده خود را به مخاطره میاندازند، بلکه توانایی نظام سیاسی برای پاسخگویی به چالشهای پیچیده داخلی و بینالمللی را از دست خواهند داد (که تقریبا از دست دادهاند) چرا که تجربه جهانی نشان میدهد که احزاب زمانی میتوانند به نهادهای اثرگذار و فراگیر مبدل شوند که نقش خود را به عنوان یک حزب موثر حس کنند تا بتوانند هم پاسخگو باشند و هم برای آینده خود برنامه و چشمانداز داشته باشند و خود را بازتعریف کنند.
