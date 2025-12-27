به گزارش خبرنگار مهر، پرسپولیس در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران موفق شد با پیروزی یک بر صفر مقابل مس رفسنجان، روند موفقیتهای خود را ادامه دهد. این برد، علاوه بر تثبیت جایگاه سرخپوشان در جدول، نشانهای از پیشرفت فنی تیم و مدیریت دقیق اوسمار ویهرا، سرمربی برزیلی این تیم بود.
قطعا اقتصادی ولی تأثیرگذار
در دیدار پرسپولیس و مس رفسنجان، سرخپوشان با مالکیت ۶۱ درصدی توپ و بیش از ۶۰۰ پاس با دقت نزدیک به ۸۸ درصد توانستند بازی را در کنترل خود داشته باشند. پرسپولیس با ۶ شوت مقابل ۸ شوت مس رفسنجان و ثبت ۲ شوت در چارچوب در برابر ۱ شوت حریف نشان داد که با وجود فشار کم، فرصتهای خود را هدفمند استفاده میکند. از نظر خشونت بازی، پرسپولیس ۹ خطا داشت و مس رفسنجان ۵ خطا، ضمن اینکه سرخپوشان تنها یک کارت زرد دریافت کردند و حریف دو کارت زرد و یک کارت قرمز گرفت. همچنین در نبردهای میدانی، پرسپولیس با ۵۳.۴ درصد موفقیت نسبت به ۴۶.۶ درصد حریف برتری داشت. این آمار نشان میدهد که پرسپولیس با کنترل توپ، دقت پاس و مدیریت ریتم بازی، برد اقتصادی و تاکتیکی را بهدست آورد و فلسفه بازی مالکانه اوسمار ویهرا را به نمایش گذاشت.
عبور از مرز ۶۰۰ پاس با دقت ۸۸٪
یکی از نکات قابل توجه این بازی، آمار دقیق پاسهای پرسپولیس بود. برای اولین بار در فصل جاری، پرسپولیس توانست بیش از ۶۰۰ پاس با دقت نزدیک به ۸۸ درصد به هم تیمیها منتقل کند. این آمار نشان میدهد که پرسپولیس نه تنها مالک بازی بود، بلکه از نظر دقت و کنترل توپ نیز برتری قابل توجهی داشت.
فرصتسوزی با مس
برد یک بر صفر پرسپولیس نمونهای کامل از برد اقتصادی و تاکتیکی اوسمار ویهرا است. تیم با مالکیت توپ بالا، کنترل ریتم بازی و دقت پاسهای بیسابقه، توانست فشار حریف را کاهش دهد و در فرصت مناسب، به گل برتری برسد اما متأسفانه پرسپولیس در همین بازی، ۳ موقعیت مسلم گلزنی را توسط ارونوف و عمری از دست داد تا بار دیگر با کمترین گل زده، پرسپولیس صاحب سه امتیاز شود.
نکته جالب این است که با وجود مالکیت بالا و پاسهای دقیق، پرسپولیس همچنان در فاز هجومی گلزنی زیاد نداشت، اما همین سبک بازی اقتصادی و کنترلشده، ویهرا را از هر مربی دیگری در لیگ برتر متمایز میکند.
اوسمار منتقد ویهرا
ویهرا برخلاف برخی مربیان که بیش از حد از تیم خود تمجید میکنند، با دیدی واقعبینانه، نقاط ضعف و قوت را میپذیرد و آنها را سازنده میداند. همین رویکرد باعث شده پرسپولیس علاوه بر کسب نتایج، بهبود مداوم در بخش فنی و تاکتیکی داشته باشد. این سبک مدیریتی، تیم را به استمرار در موفقیتها و آمادهسازی برای چالشهای سختتر لیگ نزدیک میکند.
بی شک برد با کمترین گل زده، باب میل هوادار و حتی کادرفنی و بازیکنان یک تیم نیست اما در روزهایی که پرسپولیس را تنها و تنها ۳ امتیاز میتوانست به بالای جدول برساند باید نمره کامل را به هدف گذاری کوتاه مدت اوسمار داد اما حالا وقت آن است تا با ادامه این روند و تمرکز بر ترکیب مالکیت بالا و گلزنی مؤثر بتواند در جمع مدعیان قهرمانی باقی بماند.
