۵ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۵۱

پس از پیروزی یک گله برابر مس؛

واکنش سرمربی به بردهای کم گل سرخپوشان؛خودم هم دوست دارم بیشتر گل بزنیم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به پیروزی های این تیم با حداقل گل گفت: برد خوبی را برابر تیم مس رفسنجان کسب کردیم اما باید در گلزنی خیلی بهتر از این باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه‌را در نشست خبری پس از پیروزی یک بر صفر پرسپولیس مقابل مس رفسنجان در هفته پانزدهم فصل جاری لیگ برتر فوتبال گفت: گرفتن امتیاز در آخرین بازی‌های دور رفت که به نیم فصل می‌رسد سخت است‌. خوشحالم به این پیروزی رسیدیم.

سرمربی پرسپولیس افزود: در فوتبال هر امتیازی که می‌گیریم مهم است. در ۶ بازی قبلی امتیازات خوبی گرفتیم. در فصل جاری که لیگ سختی است امتیاز گرفتن خیلی سخت است و کادرفنی در تلاش است هرطور شده امتیازاتی که لازم است را برای موفقیت در پایان فصل بگیریم.

وی درباره ادامه روندهای برد اقتصادی پرسپولیس با یک گل تصریح کرد: آنالیز خوبی نسبت خوب بود. ما در جو بازی نتوانستیم بیشتر گل بزنیم. هدفمان این است پله پله پیش برویم در بازی‌سازی بهتر شدیم و مطمئنا در آینده بهتر می‌شویم. در تیم‌هایی که من هستم دوست داریم رو به جلو بازی کنیم و گل‌های بیشتری بزنیم.

اوسمار درباره برگزاری تمرینات تیم‌ها در خارج از کشور به جای مناطق خوبی در داخل مثل کرمان و کیش تاکید کرد: حرف شما درست است اما این موضوع ربطی به ایران ندارد. تقریبا در تمام کشورها اینگونه است و تیم‌ها برای آشنایی بیشتر به چنین تدارکاتی می‌پردازند.

سرمربی پرسپولیس در خصوص پوشیدن پیراهن مشکی و ربط آن به خرافات گفت: همیشه مشکی پوشیدم؟! نه اینگونه نیست. هر کدام از لباس‌هایم در کشوی خانه ام آماده باشد می پوشم چون تنها زندگی می‌کنم.

او در پایان درباره عصبانیت‌های کنار زمین گفت: به خاطر بازی تیم بود. یکی از دوستان برزیلی‌ام گفت که آرام تر باشم اما امروز هم نتوانستم این را رعایت کنم.

مهدی مرتضویان

