۶ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹

زلزله ۳.۳ ریشتری فیروزکوه را لرزاند

فیروزکوه-زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر حوالی ارجمند از توابع فیروزکوه در استان تهران را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشوری، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ در مقیاس ریشتر، روز شنبه ششم دی‌ماه ساعت ۹:۵۲ صبح، حوالی ارجمند از توابع فیروزکوه در استان تهران را لرزاند.

این زمین‌لرزه در عمق حدود ۷ کیلومتری زمین رخ داده است. کانون آن در موقعیت جغرافیایی ۳۵.۶۸ درجه عرض شمالی و ۵۲.۳۹ درجه طول شرقی ثبت شده است.

نزدیک‌ترین شهرها به مرکز زمین‌لرزه بر اساس گزارش اولیه:

  • ارجمند (تهران): ۱۸ کیلومتر

  • آب‌سرد (تهران): ۲۲ کیلومتر

  • کیلان (تهران): ۲۴ کیلومتر

این زمین‌لرزه به ترتیب حدود ۸۹ و ۹۱ کیلومتر با مراکز استان‌های تهران و سمنان فاصله دارد.

در گزارش اولیه، خبری از خسارت جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه ذکر نشده است.

سازمان‌های امدادی و استانداری تهران وضعیت را تحت نظر دارند.

