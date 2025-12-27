زلزله ۳.۳ ریشتری فیروزکوه را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، براساس گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشوری، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ در مقیاس ریشتر، روز شنبه ششم دی‌ماه ساعت ۹:۵۲ صبح، حوالی ارجمند از توابع فیروزکوه در استان تهران را لرزاند.

این زمین‌لرزه در عمق حدود ۷ کیلومتری زمین رخ داده است. کانون آن در موقعیت جغرافیایی ۳۵.۶۸ درجه عرض شمالی و ۵۲.۳۹ درجه طول شرقی ثبت شده است.

نزدیک‌ترین شهرها به مرکز زمین‌لرزه بر اساس گزارش اولیه:

ارجمند (تهران): ۱۸ کیلومتر

آب‌سرد (تهران): ۲۲ کیلومتر

کیلان (تهران): ۲۴ کیلومتر

این زمین‌لرزه به ترتیب حدود ۸۹ و ۹۱ کیلومتر با مراکز استان‌های تهران و سمنان فاصله دارد.

در گزارش اولیه، خبری از خسارت جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه ذکر نشده است.

سازمان‌های امدادی و استانداری تهران وضعیت را تحت نظر دارند.