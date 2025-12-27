به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای آمریکایی آکسیوس به نقل از منابعی در کاخ سفید نوشت: دولت آمریکا قصد دارد هرچه سریع‌تر، از دولت تکنوکرات فلسطینی و نیروی بین‌المللی تثبیت‌کننده صلح در غزه، رونمایی کند.

این رسانه آمریکایی نوشت: کاخ سفید حتی می‌خواهد در ماه ژانویه و در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس، شورای صلح غزه را نیز برگزار کند.

آکسیوس نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اوایل ژانویه قصد دارد چند بیانیه درباره غزه منتشر کند، اما گام‌های بعدی درباره آینده این منطقه به دیدار روز دوشنبه او با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مارالاگو بستگی دارد.

این رسانه آمریکایی، دیدار روز دوشنبه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با رئیس‌جمهوری آمریکا را برای تعیین وضعیت توافق آتش بس غزه، حیاتی ارزیابی کرد.

آکسیوس به نقل از یک مقام صهیونیست نوشت: مقامات کاخ سفید معتقدند نتانیاهو روند صلح غزه را کند پیش می‌برد. نخست‌وزیر اسرائیل امیدوار است بتواند دیدگاه‌های ترامپ را به دیدگاه‌های رادیکال خود نزدیک کند.

این رسانه انگلیسی زبان به دیدار اخیر نتانیاهو با لیندسی گراهام سناتور متنفذ جمهوری خواه اشاره کرد و نوشت: نخست وزیر اسرائیل در این دیدار، درباره ایده‌های استیو ویتکاف و جرد کوشنر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا ابراز تردید کرد.

این رسانه آمریکایی، دیدار مارالاگو را برای تعیین آینده غزه، حیاتی ارزیابی کرد و نوشت: مشخص نیست ترامپ، ایده‌های ویتکاف و کوشنر را دنبال خواهد کرد یا اینکه نتانیاهو خواهد توانست او را به سمت دلخواه خود بکشاند.

آکسیوس نوشت: یکی از پیام‌هایی که انتظار می‌رود ترامپ و تیمش در دیدار با نتانیاهو بر آن تأکید کنند، این است که او باید از جنگ فاصله بگیرد و به فکر صلح باشد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرده بودند که نتانیاهو عصر روز دوشنبه (۲۹ دسامبر) با ترامپ در مارالاگو، محل اقامت رئیس جمهوری آمریکا در ایالت فلوریدا دیدار می‌کند.