ادعای آمریکا درباره تشکیل نهاد موسوم به «شورای صلح» در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از مقام‌های کاخ سفید گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، می‌خواهد توافق آتش‌بس در نوار غزه با سرعت بیشتری پیش برود و ماه آینده نهاد موسوم به «شورای صلح»، دولت تکنوکرات و نیروی ثبات بین المللی در نوار غزه تشکیل خواهد شد.

این رسانه صهیونیستی همچنین به نقل از مقام های آمریکایی اذعان کرد که تیم ترامپ به طور فزاینده‌ای از اقدامات بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که توافق آتش بس در غزه را تضعیف می‌کند، احساس نارضایتی می کند.

بر اساس گزارش کانال ۱۲، یک مقام آمریکایی تل آویو را به تعلل در اجرای توافق آتش‌بس غزه و نقض آن متهم کرد و یک مقام دیگر هم گفت: «به نظر می‌رسد اسرائیلی‌ها چند وقتی است که از توافق غزه پشیمان هستند.»

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی همچنین به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد: «اجرای توافق غزه دشوار است، اما اسرائیل گاهی اوقات آن را دشوارتر می‌کند. ما گاهی اوقات احساس می‌کنیم که فرماندهان نظامی اسرائیل در میدان نبرد در استفاده از زور بیش از حد سهل‌انگار هستند.»

در همین حال، رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام این رژیم فاش کردند که بین استیو ویتکاف، فرستاده رئیس جمهور آمریکا و جرد کوشنر، داماد ترامپ از یک سو، و موضع نتانیاهو درباره مرحله دوم توافق آتش‌بس در نوار غزه از سوی دیگر، اختلاف نظر وجود دارد.

رژیم صهیونیستی همچنان به نقض توافق آتش‌بس در نوار غزه ادامه می‌دهد و وزارت بهداشت در این باریکه تأیید کرده است که نقض‌ مداوم آتش بس از سوی اشغالگران پس از اجرای توافق در اکتبر گذشته، منجر به شهادت صدها فلسطینی شده است.