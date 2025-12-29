دیدار ترامپ و نتانیاهو با محوریت غزه و ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در محل اقامت شخصی ترامپ در مار-ئه-لاگو دیدار و گفت‌وگو کردند.

رئیس‌جمهور آمریکا محور دیدارش با نخست وزیر رژیم صهیونیستی را بیان کرد و گفت: با نتانیاهو درباره موضوع غزه و مسائل متعدد دیگر گفت‌وگو خواهم کرد و پنج پرونده بزرگ را بررسی می‌کنیم.

ترامپ به موضوع غزه پرداخت و با وجود اینکه مقامات حماس هرگونه خلع سلاح این گروه را رد کردند، مدعی شد: برای تکمیل سریع توافق، باید حماس خلع سلاح شود.

ترامپ تصریح کرد: امیدوارم خیلی سریع به مرحله دوم طرح غزه برسیم.

وی گفت: بازسازی نوار غزه به‌زودی آغاز خواهد شد.

ترامپ در واکنش به گزارش‌ها درباره تلاش اوکراین برای حمله به محل اقامت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که از این موضوع «بسیار خشمگین» شده است.

ترامپ گفت پوتین به او گفته که «مورد حمله قرار گرفته» و تأکید کرد چنین اقدامی «اصلاً خوب نیست»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین افزود: گفت‌وگویی خوب و سازنده با پوتین داشتم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع ترکیه پرداخت و گفت: با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه درباره استقرار نیروهای ترکیه در چارچوب نیروی بین‌المللی ثبات در غزه گفت‌وگو خواهم کرد.

ترامپ همچنین ادعای برخی رسانه‌های صهیونیستی را تکرار کرد و مدعی شد: شنیده‌ام ایران در تلاش است توانمندی‌های هسته‌ای خود را بازسازی کند و اگر چنین کاری انجام دهد، آن را از بین خواهیم برد.

وی بار دیگر ادعاهای خود مبنی بر تمایل ایران به مذاکره را تکرار و ادعا کرد: شنیده‌ام ایران به دنبال توافق است و این رفتاری عاقلانه‌تر از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای است.

ترامپ در ادامه مدعی شد که «ایران می‌توانست پیش از حملات تابستان گذشته به توافقی دیپلماتیک با ما دست یابد.»

رئیس‌جمهمور آمریکا درحالی این ادعای بی‌اساس را بار دیگر تکرار می‌کند که ایران در حال مذاکره با آمریکا بود که بنا بر اعتراف رسانه‌ها و مقامات آمریکایی، واشنگتن هم‌زمان با رژیم صهیونیستی درحال تدارک تجاوز به خاک ایران بودند و حتی خود ترامپ نیز اعتراف کرد که فرماندهی این تجاوز علیه ایران را به عهده داشته است.

درحالی که آمریکا مدعی شده بود که در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به صورت مستقل تجاوز به ایران را انجام داده است، اما ترامپ در پاسخ به این‌که آیا به نتانیاهو اجازه خواهد داد دوباره به ایران حمله کند یا نه؟ این گونه جواب داد: «اگر در بحث موشک‌های بالستیک ادامه دهند، بله.» این پاسخ ترامپ را می‌توان اعتراف وی دانست به اینکه در جنگ گذشته نیز این آمریکا بوده که چراغ سبز حمله را به ایران صادر کرده است.

یاوه گویی ترامپ علیه ایران درحالی بیان می‌شود که ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بیانیه اخیر خود تأکید کرد که «جان‌برکفان نیروهای مسلح با آمادگی و اقتدار اجازه نخواهند داد آسیبی به کشور و امنیت مردم وارد شود و چنانچه خطای مجددی از سوی دشمنان در هر مکان و هر زمان سر بزند، ضرباتی به مراتب محکم‌تر، کوبنده‌تر و خسارت‌آورتر از دوره قبلی را دریافت خواهند کرد.»