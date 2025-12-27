هوش مصنوعی پاسخگوی مردم در سامانه ۱۴۷۰ قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سلطانی مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، با بیان اینکه این اقدام در راستای اجرای راهبرد کلان مجموعه در زمینه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی انجام شده است، اظهار داشت: هدف نهایی ما، تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات قضائی و خدمات حقوقی، افزایش دقت پاسخ‌گویی و کاهش زمان انتظار ایشان است.

سلطانی، مراحل انجام شده در این پروژه هوشمندسازی را به شرح زیر برشمرد:

سلطانی، مراحل انجام شده در این پروژه هوشمندسازی را به شرح زیر برشمرد: گام اول: اجرای طرح پایلوت (آزمایشی)

در این مرحله، تعداد ۴۰ پرسش متداول که از تحلیل تماس‌های ورودی به مرکز ۱۴۷۰ استخراج شده بود، به همراه پاسخ‌های دقیق و رسمی مربوطه، در سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی بارگذاری شد؛ این گام به منظور آزمایش صحت عملکرد و آموزش اولیه سیستم انجام گرفت.

گام دوم: توسعه دامنه دانش هوش مصنوعی

پس از موفقیت در فاز آزمایشی، در مرحله دوم، حجم داده‌های آموزشی سیستم به طور چشمگیری افزایش یافت؛ در این گام، تعداد ۳۴۰ پرسش محاوره‌ای که عمدتاً مربوط به سوالات اولیه و پرتکرار کاربران است، تهیه و برای بارگذاری در هوش مصنوعی ارائه گردید؛ هدف از این اقدام، غنی‌سازی بانک اطلاعاتی سیستم و رسیدن به دقیق‌ترین پاسخ ممکن به زبان ساده و قابل درک برای مراجعان عنوان شده است.

سلطانی در ادامه با اشاره به پویایی و تداوم این طرح تصریح کرد: این فرآیند، پایان‌پذیر نیست؛ ما به طور مستمر در حال گردآوری پرسش‌های جدید از تعاملات کاربران با سیستم و تحلیل تماس‌های مرکز هستیم. در مراحل بعدی، با ورود این داده‌های جدید به چرخه آموزش هوش مصنوعی، بار اطلاع‌رسانی به کاربران با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.

مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در پایان خاطر نشان کرد: هوشمندسازی مرکز تماس ۱۴۷۰، گامی بلند در راستای تحول دیجیتال خدمات قضائی و کاهش مراجعات حضوری مردم است. این سیستم هوشمند به‌تدریج و با یادگیری مستمر، توانایی پاسخگویی به سوالات پیچیده‌تر را نیز کسب خواهد کرد و پشتیبانی کارشناسان انسانی همواره برای موارد خاص و تخصصی وجود دارد..

این اقدام، بخشی از برنامه جامع کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی برای توسعه خدمات غیرحضوری و افزایش رضایت‌مندی مراجعان محسوب می‌شود