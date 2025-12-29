تکذیب خبر مصوبه سران قوا مبنی بر ابقای رئیس کل بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، خبر منتشرشده درباره مصوبه سران قوا مبنی بر ابقای رئیس‌کل بانک مرکزی صحت ندارد.

در جلسه سران قوا تصمیمی در این‌باره اتخاذ نشده و این موضوع در حیطه اختیارات رئیس‌جمهور است.