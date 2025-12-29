  1. جامعه
تکذیب خبر مصوبه سران قوا مبنی بر ابقای رئیس کل بانک مرکزی

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: خبر منتشرشده درباره تصمیم سران قوا برای ابقای رئیس کل بانک مرکزی صحت ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، خبر منتشرشده درباره مصوبه سران قوا مبنی بر ابقای رئیس‌کل بانک مرکزی صحت ندارد.

در جلسه سران قوا تصمیمی در این‌باره اتخاذ نشده و این موضوع در حیطه اختیارات رئیس‌جمهور است.

