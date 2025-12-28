  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۷

جلسه رسیدگی به پرونده متهمان ترور شهید سلیمانی در تهران برگزار شد

جلسه رسیدگی به پرونده متهمان آمریکایی ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان، امروز در شعبه اول کیفری تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ادامه جلسات رسیدگی به پرونده محاکمه آمران و عاملان ترور سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همراهان صبح امروز ۷ دی ماه ۱۴۰۴ در شعبه اول کیفری با حضور قاضی غلامرضا جواهری، مستشاران مرتضی تورک و ابراهیم ترابی‌گل سفید، اسماعیل خلیفه نماینده دادستان، وکلای تسخیری متهمان و اولیای‌دم شهدا در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد.

قاضی جواهری در این جلسه دادگاه اظهار کرد: این پرونده در ارتباط با رسیدگی به اتهامات متهمان آمریکایی به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران دایر بر اقدام تروریستی منتهی به قتل عمدی شهید سپهبد قاسم سلیمانی و همراهانش و مشارکت در تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی تحت نظر و بررسی است.

نماینده دادستان در این جلسه به قرائت ادامه کیفرخواست و تبیین نقش و عملکرد پایگاه‌های نظامی آمریکا که در ترور سردار سلیمانی و همراهانش نقش داشته‌اند، پرداخت.

پس از قرائت بخش دیگری از کیفرخواست پرونده از سوی نماینده دادستان، قاضی در پایان، ادامه رسیدگی و محاکمه را به جلسه بعد موکول کرد.

