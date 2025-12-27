به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی بزرگی صبح شنبه در بازدید محورهای مواصلاتی استان سمنان با اشاره به اینکه سال گذشته ۷۰ نقطه حادثه خیز در استان شناسایی شده بود، ابراز داشت: ۱۰۰ درصد این نقاط اصلاح و رفع نواقص شدند.

وی تعداد نقاط حادثه خیز شناسایی شده سال جاری را ۱۰۸ مورد عنوان کرد و افزود: از این تعداد ۴۴ نقطه در مرکز استان و ۶۴ نقطه در شرق استان سمنان قرار دارند.

رئیس پلیس راه استان سمنان با اشاره به اینکه این نقاط حادثه خیز با همراهی اداره کل راهداری در حال تعیین تکلیف است، ابراز داشت: برخی از موارد از ابتدای سال جاری اصلاح شدند تا ایمنی کاربران جاده‌ای تضمین شود.

بزرگی تصریح کرد: با اصلاح همین نقاط حادثه خیز کاهش ۱۰ درصد تلفات جاده‌ای در استان سمنان رقم خورد که برای حداقل رسیدن این آمار با همراهی دستگاه‌های متولی و ذی ربط تلاش می‌شود.

وی از کاهش دو درصدی مجموع تصادفات و چهار درصد سوانح رانندگی جرحی طی سال جاری در استان سمنان خبر داد و افزود: علاوه بر راه رفتار ترافیکی و قانون مداری رانندگان نیز در کاهش این آمار بسیار مؤثر است.