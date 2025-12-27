به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه عباسعلی پهلوانینسب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام کاهش ۲۱ درصدی آمار سرقت در ۶ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، این موفقیت را حاصل تلاش بی وقفه پرسنل انتظامی و همکاری ارزشمند مردم عنوان کرد.
وی در ادامه به تحلیل ریشههای برخی جرایم و آسیبهای اجتماعی در شهرستان پرداخت.
فرمانده انتظامی شهرستان گرگان عواملی همچون نابرابریهای اقتصادی، بیکاری، شکاف طبقاتی و مشکلات خانوادگی را از جمله بسترهای بروز آسیبهای اجتماعی دانست.
پهلوانی نسب گفت: توانمندی پلیس در پیشگیری از جرایم با آگاهیبخشیدن دقیق و بهموقع به جامعه، نقش بیبدیلی در پیشگیری از جرایم ایفا میکنند. اطلاعرسانی درباره شیوههای جدید مجرمانه، انعکاس سریع هشدارهای پلیس و ترویج سبک زندگی سالم و فرهنگ احترام به قانون از جمله کارکردهای مهم رسانهها است.
وی افزود: افزایش سواد رسانهای شهروندان کمک میکند تا آنان محتوای رسانهها را به شکلی انتقادی تحلیل کرده و کمتر در معرض پیامهای مخرب قرار گیرند. همکاری متقابل پلیس و رسانه در جهت آموزش، پیشگیری و افشای چهره مجرمان، ضریب امنیت اجتماعی را به صورت محسوسی افزایش خواهد داد.
نظر شما