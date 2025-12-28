به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، در حالی که فیلمبرداری فیلم «رستاخیز مسیح» مل گیبسون در حال حاضر در استودیوهای مشهور چینهچیتا در رم به شکلی فوق سری در حال انجام است، اخبار جدیدی از منابع داخلی کسب شده است.
اکنون تأیید شده که برنامه گیبسون، چند ماه قبل از شروع تولید، این بود که حداقل بخشی از فیلم با استفاده از دوربینهای آیمکس فیلمبرداری شود و این نشان میدهد توافقی برای اکران گسترده آیمکس فیلم در سال ۲۰۲۷ صورت گرفته است.
این پروژه به صورت ۲ فیلم جداگانه ساخته میشود که طبق گزارشها برای هر قسمت حدود ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلیون دلار بودجه در نظر گرفته شده است. این یعنی بودجه تولید هر ۲ فیلم روی هم حدود ۲۵۰ میلیون دلار است که آن را به گرانترین فیلم (یا فیلمهایی) تبدیل میکند که گیبسون تا به حال کارگردانی کرده است.
یک منبع داخلی گفته در این فیلم که گیبسون آن را «فوقالعاده جاهطلبانه» و «یک سفر اثیری» توصیف کرده، از جلوههای ویژه قابل توجهی استفاده خواهد شد که شامل نبرد فرشتهها و شیطان و عروج مسیح است که بودجه هنگفت آن را توجیه میکند.
جالبتر اینکه، برای جلوگیری از «بیگانه کردن» مخاطبان - و برخلاف نسخه اصلی - شنیده میشود که دیالوگها به زبان انگلیسی و نه به زبان آرامی یا عبری خواهد بود.
علاوه بر این، با توجه به اندازه و دامنه داستان جاهطلبانهای که در حال ساخت است، انتظار میرود فیلمبرداری که در ماه اکتبر آغاز شد، به سال بعد کشیده شود و طبق گفته تعداد انگشتشماری از اعضای گروه که طی چند روز گذشته با آنها صحبت شده، در ژوئن ۲۰۲۶ به پایان میرسد.
همانطور که قبلا گزارش شده بود، جیم کاویزل و مونیکا بلوچی، بازیگران اصلی، در این فیلم حضور ندارند و به جای آنها، بازیگران کمتر شناختهشدهای انتخاب شدهاند و بازیگر فنلاندی یاکو اوهتونن در نقش عیسی مسیح، بازیگر کوبایی ماریلا گاریگا در نقش مریم مجدلیه، کاسیا اسموتنیاک متولد لهستان در نقش مریم، پیر لوئیجی پاسینو بازیگر ایتالیایی در نقش پطرس و ریکاردو اسکامارچو در نقش پونتیوس پیلاطس نقش آفرینی میکنند. روپرت اورت همچنان روشن نیست در چه نقشی ظاهر میشود.
شرکت لاینزگیت تاریخ اکران «رستاخیز مسیح» را در ۲ قسمت اعلام کرده و قسمت اول قرار است ۲۶ مارس ۲۰۲۷ (جمعه خوب) اکران شود و قسمت دوم دقیقاً ۴۰ روز بعد، در پنجشنبه ۶ مه ۲۰۲۷ (روز عروج) اکران خواهد شد.
نظر شما