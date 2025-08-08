«رستاخیز مسیح» مل گیبسون ۲ قسمتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، فیلمبرداری دنباله «مصائب مسیح» مل گیبسون ماه آینده در رم آغاز می‌شود و حالا شرکت لاینزگیت اعلام کرده که «رستاخیز مسیح» در ۲ بخش اکران خواهد شد. بخش اول قرار است ۲۶ مارس ۲۰۲۷ (جمعه خوب) اکران شود و بخش دوم ۴۰ روز بعد، پنجشنبه ۶ مه ۲۰۲۷ (روز عروج) اکران خواهد شد.

«رستاخیر مسیح» دنباله فیلم جنجالی و بسیار موفق سال ۲۰۰۴ گیبسون یعنی «مصائب مسیح» است که با بودجه ۳۰ میلیون دلاری ساخته شد و ۶۱۲ میلیون دلار فروش کرد و به یکی از موفق‌ترین فیلم‌های مستقل تاریخ بدل شد. تا همین اواخر، این فیلم همچنین پرفروش‌ترین فیلم با درجه سنی R در تمام دوران بود.

گیبسون بارها فیلمبرداری «رستاخیز» را به تعویق انداخته و در حالی که قرار بود این فیلم سال ۲۰۲۳ و سپس ۲۰۲۴ فیلمبرداری شود، اکنون به نظر می رسد زمان قطعی فیلمبرداری فرا رسیده باشد.

وی حدود ۲ دهه است که در حال شکل دادن به دنباله فیلم پرفروش خود است. پیکی از عوامل مهمی که بارها «رستاخیز» را به تعویق ‌انداخته، این سوال بود که از کدام نسخه فیلمنامه برای فیلم استفاده شود. از سال ۲۰۱۶، گیبسون همراه برادرش، دونال و رندال والاس فیلمنامه‌نویس «شجاع دل»، سخت روی فیلمنامه کار کرده‌اند و حداقل ۶ پیش‌نویس نوشته شده است.

داستان فیلم جدید بر ۲۴ ساعتی تمرکز دارد که بین مصلوب شدن و رستاخیز مسیح رخ داده است. گیبسون از «رستاخیز» به عنوان سفری اثیری یاد کرده که در آن عیسی به قلمروهای دیگر می‌رود.

اگرچه «مصائب مسیح» بیش از ۲۰ سال پیش منتقدان را به ۲ دسته تقسیم کرد، اما روایتی آموزنده از آخرین روزهای عیسی و فیلمی گیرا بود که تقریباً به فیلم ترسناک پهلو می‌زد.

گیبسون به عنوان یک کارگردان هرگز از خشونت دوری نکرده و «شجاع دل» و بهترین فیلم او «آپوکالیپتو» از خشن‌ترین فیلم‌های سینما هستند. او امسال فیلم «ریسک پرواز» را به پایان رسانده است.