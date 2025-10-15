مل گیبسون مسیح جدیدش را پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم «رستاخیز مسیح» مل گیبسون، که دنباله فیلم «مصائب مسیح» محصول ۲۰۰۴ است و ساخت آن بارها به تعویق افتاد، اکنون با بازی یاکو اوتونن بازیگر فنلاندی در نقش عیسی ساخته میشود. او جایگزین ستاره فیلم اصلی یعنی جیم کاویزل شده است.
فیلمبرداری این فیلم به تازگی با تغییر بازیگران اصلی، در استودیوهای چینهچیتا در رم شروع شد. بیش از ۲۰ سال پیش، گیبسون فیلم اصلی «مصائب مسیح» را نیز در چینهچیتا فیلمبرداری کرد که با فروش جهانی ۶۱۰ میلیون دلاری به یکی از پرفروشترین فیلمهای مستقل تمام دوران بدل شد.
«رستاخیز مسیح» که ۳ روز پس از مصلوب شدن مسیح را تصویر میکند در قالب ۲ فیلم ساخته خواهد شد و هر ۲ بخش در سال ۲۰۲۷ و در روزهای مذهبی اکران میشوند.
ماریلا گاریگا بازیگر کوبایی که بازیگر فیلم «ماموریت غیرممکن» بود در این فیلم نقش ماری را ایفا میکند و جایگزین مونیکا بلوچی در فیلم اصلی شده است. کاسیا اسموتنیاک بازیگر لهستانی فیلم «دومینا» نیز جایگزین مایا مورگنسترن و ایفاگر نقش مریم میشود. پیر لوئیجی پاسینو، بازیگر ایتالیایی «قانون طبق گفته لیدیا پوئت» محصول نتفلیکس ایتالیا نقش پیتر را بازی میکند. و ریکاردو اسکامارچیو بازیگر ایتالیایی که بازیگر «مودی» جانی دپ بود در نقش پونتیوس پیلاطس جلوی دوربین میرود. روپرت اورت بازیگر بریتانیایی هم نقشی کوچک اما مهم در فیلم دارد.
گفته شده از آنجا که جوانسازی بازیگران به صورت دیجیتالی کار سخت و پرهزینهای بود، گیبسون در نهایت تصمیم گرفت بازیگران فیلم را تغییر دهد.
اوایل امسال کاویزل ۵۷ ساله گفته بود آماده است تا این نقش تعیینکننده در کارنامه حرفهایاش را در دنباله فیلم تکرار کند، اما در نهایت اوتونن که ۳۶ ساله است و بیشتر برای ایفای نقش یک جنگجوی دانمارکی، در فصل پنجم «آخرین پادشاهی» نتفلیکس شناخته میشود، جایگزین وی شد.
«رستاخیز مسیح» توسط گیبسون، بروس دیوی و شرکت «آیکون پروداکشنز» و با همراهی استودیو لاینزگیت تهیه میشود.
در فیلم اصلی ۱۲ ساعت پایانی قبل از مصلوب شدن عیسی مسیح تصویر شده بود و فیلم از زبانهای آرامی، عبری و لاتین بهره گرفته بود تا به شکلی دقیقتر این تجربه تاریخی را روی پرده ببرد.
گیبسون درباره ادامه فیلم از فیلمنامهای که توسط خودش و رندال والاس، فیلمنامهنویس «شجاع دل»، نوشته شده تعریف کرده است.
«رستاخیز مسیح: بخش اول» در جمعه خوب در ۲۶ مارس ۲۰۲۷ روی پرده میرود و «بخش دوم» ۴۰ روز بعد در روز عروج که ۶ ماه می است، اکران می شود.
این ۲ فیلم علاوه بر استودیو چینهچیتا، در شهر باستانی ماترا در جنوب ایتالیا فیلمبرداری خواهند شد. دیگر مکانهای روستایی باستانی جنوب ایتالیا، از جمله جینوسا، گراوینا لاترزا و آلتامورا نیز احتمالاً از لوکیشنهای فیلم هستند.
نظر شما