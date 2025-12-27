به گزارش خبرنگار نفس، کتایون حیدری متخصص زنان و زایمان که مادر سه‌فرزند است در پویش «خوش به حالم که مادرم» درباره تجربه شخصی خود از فرزندآوری گفت: من سه فرزند دارم و با داشتن فرزند تحصیل و کار کردن کار ساده‌ای نیست، اما کاری که می‌شود از پس آن برآمد، داشتن مدیریت صحیح است. در کنار آن، انگیزه قوی اهمیت زیادی دارد. شما باید ارزش مادر شدن را بدانید.



حیدری با اشاره به هم‌زمانی مسئولیت مادری با فعالیت‌های اجتماعی، تحصیلی و اقتصادی افزود: اگر ارزش مادر شدن را در کنار سخت‌ترین کارها بشناسید، می‌توانید برای آن وقت بگذارید، همت به کار ببرید و از این نعمت در سنی که محدود است استفاده کنید. نمی‌شود همه چیز را به پایان تحصیلات موکول کرد و بعد برای بچه‌دار شدن اقدام کرد.



وی ادامه داد: اگر انگیزه قوی را با شناخت درست از مادر شدن داشته باشید، می‌توانید این مسیر را پیش ببرید. ادعای نادرستی است اگر بگویم سخت نبود؛ مسلماً سخت بود. اما همه کارهای باارزش سخت هستند. برای آن باید وقت و سرمایه گذاشت و تلاش کرد.



این متخصص زنان و زایمان درباره تأثیر فرزندان بر کیفیت زندگی بیان کرد: بزرگ کردن بچه‌ها و وجود آن‌ها، چیزی است که گاهی تصور می‌شود اغراق‌آمیز است، اما واقعاً انسان احساس می‌کند فرزندان بیش از تحصیلات و شغل، در سنین بالاتر شادی ایجاد می‌کنند.



حیدری با تأکید بر نیاز انسان به دوست داشتن و دوست داشته شدن بیان کرد: یکی از عوامل قوی حس خوب در زندگی این است که کسی را دوست داشته باشید و بدانید او هم شما را دوست دارد. ازدواج و رابطه زناشویی این نیاز را تأمین می‌کند، اما لطف خدا این است که انسان را فقط به یک نفر وابسته نمی‌کند. با فرزندآوری، به تعداد فرزندانتان می‌توانید این احساس خوب را در سالیان آینده به‌تدریج تجربه کنید.



وی با مقایسه سبک زندگی امروز و گذشته تصریح کرد: متأسفانه ما زندگی خوب را مقطعی می‌بینیم؛ مثلاً با یک مسافرت کوتاه. اما مادربزرگ‌های ما بدون مسافرت رفتن هم در سنین بالا احساس خوبی داشتند. فرزند از همان ابتدا که وارد زندگی می‌شود، حس خوب را تزریق می‌کند و این احساس تا بزرگسالی ادامه دارد.



حیدری خاطر نشان کرد: شاید گول فرهنگ وارداتی را خوردیم. فکر کردیم فرهنگ ما نقص دارد؛ چون مادربزرگ پنج فرزند داشت و مادر چهار فرزند. تصور کردیم فرهنگی که می‌گوید زندگی کمتر است، درست‌تر است. شاید تحت تأثیر تبلیغات غلط قرار گرفتیم؛ تبلیغاتی که وارد شد، اما قابل اصلاح است و خوشبختانه امروز وضعیت بهتر شده است.