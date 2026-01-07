سه ضلع تهدید سلامت جنین و جان مادر

گیتی غیاثی، متخصص زنان و لاپاراسکوپیست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأثیر مستقیم مصرف دخانیات بر بارداری گفت: مصرف سیگار در دوران بارداری باعث تنگی عروق خونیِ تغذیه‌کننده رحم می‌شود و همین کاهش خون‌رسانی به جنین، می‌تواند در نهایت منجر به سقط جنین شود.

وی افزود: برخلاف تصور برخی افراد، مشروبات الکلی نیز اثرات بسیار مخربی بر جنین دارند و الکل اگرچه ممکن است مستقیماً باعث سقط نشود، اما با برهم زدن روند تکامل جنین، موجب ایجاد ناهنجاری‌ها و آنومالی‌های جدی می‌شود. این اختلالات ژنتیکی نیستند، بلکه نتیجه اثر مستقیم الکل بر جنینی است که در حال رشد و تکامل است و در نهایت می‌تواند منجر به تولد نوزاد ناسالم شود.

این متخصص زنان با اشاره به علل مختلف سقط جنین اظهار کرد: سقط مکرر دلایل متعددی دارد؛ از جمله مشکلات رحمی مانند نارسایی دهانه رحم، اختلالات انعقادی خون که باعث ایجاد لخته در پشت جنین می‌شود و در صورت تشخیص به‌موقع، می‌توان با انجام آزمایش‌های تخصصی و شروع سریع درمان پس از مثبت شدن تست بارداری، از سقط جلوگیری کرد.

قرص‌های اورژانسی؛ خطر لخته خون و سکته مغزی

غیاثی درباره مصرف قرص‌های اورژانسی جلوگیری از بارداری هشدار داد و گفت: این داروها به دلیل دوز بالای هورمونی، خطرناک هستند و مصرف مکرر آن‌ها می‌تواند احتمال لخته شدن خون و حتی سکته مغزی را افزایش دهد. به همین دلیل توصیه می‌شود در طول یک سال، بیش از یک تا دو بار استفاده نشوند و به‌هیچ‌وجه به‌عنوان روش دائمی پیشگیری از بارداری مورد استفاده قرار نگیرند.

وی تأکید کرد: قرص‌های جلوگیری از بارداری نیز باید حتماً با تجویز پزشک مصرف شوند، پیش از شروع مصرف، لازم است شرح حال دقیق از بیمار گرفته شود تا از نبود مشکلات زمینه‌ای مانند اختلالات انعقادی اطمینان حاصل شود. مواردی از سکته مغزی حتی در سنین پایین گزارش شده است.

این متخصص زنان درباره بارداری خارج‌رحمی توضیح داد: بارداری خارج از رحم معمولاً به دلیل اختلال در عملکرد لوله‌های رحمی رخ می‌دهد؛ زمانی که لوله نتواند جنین را به‌درستی به داخل رحم منتقل کند و جنین در مسیر باقی بماند و در چنین شرایطی، علائمی مانند لکه‌بینی، دردهای غیرطبیعی و افزایش نامناسب هورمون بارداری، می‌تواند زنگ خطر باشد.

غیاثی در پایان با اشاره به سقط‌های پرخطر و قانونی گفت: در برخی موارد، به دلیل رشد بیش از حد جنین یا تهدید جان مادر، انجام مداخلات درمانی و جراحی اجتناب‌ناپذیر است و این تصمیم‌ها صرفاً با هدف حفظ سلامت و جان مادر اتخاذ می‌شود.