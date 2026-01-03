  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

پرداخت ماهانه ۲ میلیون تومان به نوزادان؛ راهکاری برای کاهش دغدغه ها

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تأکید بر لزوم رفع موانع اقتصادی پیش از فرزندآوری گفت: حمایت‌های مالی هدفمند می‌تواند انگیزه ازدواج و فرزندآوری را در جامعه تقویت کند.

سیدمحمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش مشکلات معیشتی در جامعه، تأکید کرد: در شرایط امروز باید موضوع جمعیت و فرزند آوری با جدیت بیشتری دنبال شود، اما نکته بسیار مهم، مرحله قبل از آن است.

به گفته وی؛ پیش از آنکه زوجین قصد باروری داشته باشند، لازم است اقداماتی انجام شود تا دل‌نگرانی‌هایی که باعث کاهش میزان ازدواج شده یا موجب می‌شود زوج‌های جوان پس از ازدواج تمایلی به فرزندآوری نداشته باشند، برطرف شود.

وی افزود: امروز باید بیشتر روی این موضوعات کار کنیم، چرا که اگر این موانع و نگرانی‌ها کاهش پیدا کند، خروجی و نتیجه بهتری در حوزه ازدواج و فرزند آوری خواهیم داشت.

جمالیان در ادامه به یکی از مصوبات جدید اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه‌ای که به تصویب رسیده، از این پس کودکانی که متولد می‌شوند، تا سن دو سالگی به‌صورت منظم و ماهیانه مبلغ ۲ میلیون تومان به حساب والدین آن‌ها واریز خواهد شد. این مبلغ برای تأمین مایحتاج اولیه کودک در دوران نوزادی و اوایل کودکی در نظر گرفته شده است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: چنین حمایت‌هایی می‌تواند بخشی از دغدغه‌های مالی خانواده‌ها را کاهش دهد و نقش مؤثری در تشویق زوجین به فرزندآوری داشته باشد.

محدثه رمضانعلی

    نظرات

    • یک ایرانی IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      0 0
      پاسخ
      خوبه و شاید لازمه. حمایتها باید محسوس باشن و ان شاء الله در رشد جمعیت تاثیر مثبت خواهدداشت. کار فرهنگی و آگاه سازی از عواقب پیری جمعیت رو هم نباید فراموش کرد. خیلی از کسانی که بچه نمیارن یا کم بچه میارن اصلا مشکل مالی ندارن.

