  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۸

فتوحات جدید روسها؛ مراکز نظامی اوکراین با موشک کینژال هدف قرار گرفت

فتوحات جدید روسها؛ مراکز نظامی اوکراین با موشک کینژال هدف قرار گرفت

وزارت دفاع روسیه از فتوحات جدید ارتش این کشور خبر داد و به حمله با موشک کینژال به تاسیسات نظامی اوکراین اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در پاسخ به حملات اوکراین به اهداف غیرنظامی در روسیه، حمله گسترده‌ای با موشک‌های کینژال علیه تاسیسات نظامی-صنعتی اوکراین انجام شده است.

وزارت دفاع روسیه بیان کرد: تمام اهداف تعیین شده مورد اصابت قرار گرفته و اهداف حمله محقق شده است.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه همچنین از کشته شدن شماری دیگر از نظامیان اوکراینی به دست ارتش روسیه خبر داده شده است.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: شهر آندریوکا در منطقه دنیپروپتروفسک آزاد شده است. آزادسازی آندریوِکا در منطقه دنیپروپتروفسک،حمله به ساحل غربی رودخانه گایشور را امکان‌پذیر کرد.

همچنین روسها اعلام کردند که شهر پریلبکا در منطقه خارکف را از کنترل نیروهای اوکراینی خارج کرده اند.

کد خبر 6699611

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
      7 15
      پاسخ
      پوتین بد عاقبت!
    • رضا IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
      10 5
      پاسخ
      درود بر روسیه آفرین بر پوتین.
      • مهدی IR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
        6 6
        درود بر پوتین
    • IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      6 5
      پاسخ
      .دمت گرم..جواب لات بازی ،فقط قدرته
    • IR ۰۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      7 6
      پاسخ
      یه روز غربی هایی که با یهودیان بستن و در خیلی از خیانت های علیه بشریت مشارکت کردند بزودی طعم شو خواهند چشید از غضب روز جزا قیامت موعود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها