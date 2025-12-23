فتوحات جدید روسها؛ مراکز نظامی اوکراین با موشک کینژال هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در پاسخ به حملات اوکراین به اهداف غیرنظامی در روسیه، حمله گسترده‌ای با موشک‌های کینژال علیه تاسیسات نظامی-صنعتی اوکراین انجام شده است.

وزارت دفاع روسیه بیان کرد: تمام اهداف تعیین شده مورد اصابت قرار گرفته و اهداف حمله محقق شده است.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه همچنین از کشته شدن شماری دیگر از نظامیان اوکراینی به دست ارتش روسیه خبر داده شده است.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: شهر آندریوکا در منطقه دنیپروپتروفسک آزاد شده است. آزادسازی آندریوِکا در منطقه دنیپروپتروفسک،حمله به ساحل غربی رودخانه گایشور را امکان‌پذیر کرد.

همچنین روسها اعلام کردند که شهر پریلبکا در منطقه خارکف را از کنترل نیروهای اوکراینی خارج کرده اند.