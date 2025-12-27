به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرحبخش، ظهر شنبه در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش استان کرمان از آمادگی ۲۸ مدرسه در قالب ۲۰۵ کلاس درس برای اسکان زائران شهید سلیمانی خبر داد.

وی افزود: آموزش و پرورش استان کرمان آمادگی اسکان و پذیرش بیش از ۱۶ هزار نفر را در مدارس، اردوگاه‌ها و مکان‌های وابسته دارد.

فرحبخش، به اهمیت ترویج مکتب شهید سلیمانی به ویژه برای نسل جوان، گفت: از اجرای ویژه برنامه‌های سالگرد شهادت شهید سلیمانی در تمامی مدارس استان کرمان خبر داد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: آموزش و پرورش استان کرمان در حال فراهم‌سازی مقدمات لازم برای استقبال از زائران است و همانند سال‌های گذشته، آماده خدمت‌رسانی به عاشقان حاج قاسم است.

محمد رضا فرحبخش افزود: پیش‌بینی می‌شود میزان استقبال و مراجعه زائران امسال بیش از سال‌های پیش باشد و همه ظرفیت‌های دانشگاه بسیج شده‌اند تا اسکان و پذیرایی از این عزیزان با بهترین کیفیت صورت گیرد.