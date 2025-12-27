  1. استانها
  2. کرمان
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۲

آماده‌سازی ۲۰۵ کلاس برای اسکان زائران شهید سلیمانی در شهر کرمان

کرمان- مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان از آماده‌سازی ۲۰۵ کلاس برای اسکان زائران شهید سلیمانی در شهر کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرحبخش، ظهر شنبه در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش استان کرمان از آمادگی ۲۸ مدرسه در قالب ۲۰۵ کلاس درس برای اسکان زائران شهید سلیمانی خبر داد.

وی افزود: آموزش و پرورش استان کرمان آمادگی اسکان و پذیرش بیش از ۱۶ هزار نفر را در مدارس، اردوگاه‌ها و مکان‌های وابسته دارد.

فرحبخش، به اهمیت ترویج مکتب شهید سلیمانی به ویژه برای نسل جوان، گفت: از اجرای ویژه برنامه‌های سالگرد شهادت شهید سلیمانی در تمامی مدارس استان کرمان خبر داد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: آموزش و پرورش استان کرمان در حال فراهم‌سازی مقدمات لازم برای استقبال از زائران است و همانند سال‌های گذشته، آماده خدمت‌رسانی به عاشقان حاج قاسم است.

محمد رضا فرحبخش افزود: پیش‌بینی می‌شود میزان استقبال و مراجعه زائران امسال بیش از سال‌های پیش باشد و همه ظرفیت‌های دانشگاه بسیج شده‌اند تا اسکان و پذیرایی از این عزیزان با بهترین کیفیت صورت گیرد.

