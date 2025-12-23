به گزارش خبرگزاری مهر، عماد محمدی، گفت: تعداد ٩٠ خبرنگار خارجی برای پوشش رسانهای برنامههای هفته مقاومت و ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم در کرمان حضور مییابند و این مراسم را در سطح بینالمللی منعکس خواهند کرد.
وی افزود: هدف ما این است که با کمک و همراهی تمامی رسانهها، انعکاسی خوب، خلاقانه، دقیق و اثرگذار از برنامههای ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم در کرمان داشته باشیم.
محمدی، بیان کرد: در حال حاضر حدود ۱۱ خبرگزاری فعال در استان کرمان حضور دارند و در مجموع ۶۲ فعال رسانهای از استان در حوزههای مختلف خبری، تصویری و تحلیلی با کمیته رسانه همکاری میکنند.
وی گفت: بر اساس پیشبینیهای صورتگرفته، برنامههای سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی از شبکههای مختلف ملی و بینالمللی بهصورت زنده پخش خواهد شد؛ همچنین حدود ۲۰۰ نفر از کارکنان صدا و سیما در بخشهای مختلف تولید، فنی، خبر، پخش و پشتیبانی در انعکاس برنامههای سالگرد شهادت حاج قاسم مشارکت دارند.
