فرحبخش: درآمد پایدار مسیر توسعه آموزش و پرورش را هموار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرحبخش، صبح دوشنبه در گردهمایی معاونان پشتیبانی ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان کرمان با بیان اینکه بودجه آموزش و پرورش در سال جاری با رشد ۶۷ درصدی نسبت به سال گذشته، بیشترین افزایش را در میان دستگاه‌های اجرایی کشور داشته است گفت: ایجاد درآمد پایدار و مشارکت جمعی، مسیر توسعه آموزش و پرورش را هموار می‌کند.

وی با اشاره به تجربه‌های اخیر در حوزه تجهیز و تعمیر مدارس گفت: بسیاری از مشکلات با همکاری حوزه پشتیبانی و نوسازی حل شده و باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، کارها را پیش برد.

فرحبخش، با بیان اینکه از نخستین روز مسئولیت خود عهد کرده فعالیت‌هایش در مسیر خدمت به دانش‌آموزان باشد، افزود: شفافیت مالی در آموزش و پرورش به یک اصل تبدیل شده است و امروز می‌توانیم ریال به ریال هزینه‌ها را گزارش دهیم و همین امر موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش اعتماد شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان همچنین به حوزه رفاه فرهنگیان اشاره کرد و گفت: نباید شرایط امروز را با دهه‌های گذشته مقایسه کرد؛ اکنون سرمایه‌گذاری‌ها و چالش‌ها متفاوت است و اعتماد فرهنگیان به عنوان یک سرمایه اجتماعی باید تقویت شود.

وی با اشاره به مشارکت شرکت‌های صنعتی و معدنی در پروژه‌های آموزشی استان کرمان اظهار داشت: امروز بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این حوزه آغاز شده است و این تجربه نشان داد که تنها با منابع دولتی نمی‌توان به شاخص‌های مطلوب رسید و باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی و مشارکت‌های اجتماعی بهره گرفت.

فرحبخش، خاطرنشان کرد: هدف ما ارتقای سرانه فضای آموزشی و بهبود تجهیزات مدارس است و این مسیر تنها با همدلی، شفافیت و تعامل سازنده میان همه بخش‌ها محقق خواهد شد.



مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در ادامه سخنان خود بر ضرورت استفاده بهینه از منابع محدود و تقویت مشارکت جمعی تأکید کرد و گفت: اگر عزممان را جزم کنیم، حتی با منابع محدود می‌توانیم گام‌های مؤثری برداریم و تقسیم کار میان معاونان و مشارکت جمعی، نتایج متفاوت و پربارتری نسبت به فعالیت‌های فردی خواهد داشت.

فرحبخش، یکی از اولویت‌های مهم آموزش و پرورش استان کرمان را ایجاد درآمد پایدار در حوزه تجاری‌سازی دانست و افزود: تلاش کرده‌ایم بدون اتکا صرف به منابع دولتی، مسیرهای تازه‌ای برای تأمین مالی پیدا کنیم که این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همراهی همه بخش‌هاست.

وی با بیان اینکه پاسخگویی و شفافیت در جلسات و برنامه‌ها باید تقویت شود، خاطرنشان کرد: هر جلسه‌ای که برگزار می‌شود باید با نگاه به حوزه درآمدی و منابع پایدار همراه باشد تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای روزافزون آموزش و پرورش باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: امیدواریم با مشارکت همگانی و نگاه به آینده، بتوانیم مسیر توسعه و آبادانی آموزش و پرورش استان کرمان را هموار کنیم.