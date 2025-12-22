به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه‌ئی، صبح دوشنبه در نشست خبری ششمین سالگرد گرامیداشت شهادت حاج‌قاسم سلیمانی که در محل بیت‌الزهرا (س) شهر کرمان برگزار شد گفت: در هفته مقاومت محدودیت‌هایی را برای تردد خودروها در چهار مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان در نظر گرفته‌ایم.

وی، افزود: مسیر اول محدودیت‌های ترافیکی در شهر کرمان شامل بزرگراه شهید پورجعفری است که مسیر جایگزین آن بزرگراه امام خمینی و خیابان سرباز را پیش‌بینی کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه مسیر دوم بزرگراه آیت‌الله خامنه‌ای از دوربرگردان پمپ‌بنزین می‌باشد گفت: برای جایگزینی این مسیر خیابان سجادیه انتخاب شد.

سردار موقوفه ئی، افزود: مسیر سوم محدودیت ترافیکی خیابان شهدا از تقاطع منجی به سمت گنبد جبلیه می‌باشد که مسیر جایگزین آن خیابان‌های مدیریت و سجادیه است.

وی ادامه داد: خیابان آبشار از سمت خیابان سرباز نیز چهارمین مسیر است که بزرگراه پورجعفری را به‌عنوان مسیر جایگزین آن انتخاب شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمان با تشکر از همکاری مردم کرمان در طول برگزاری سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: تعداد زیادی وسایل نقلیه عمومی برای رسیدن مردم از نقاط مختلف شهر کرمان به گلزار شهدا برنامه‌ریزی شده است.

موقوفه ئی، ادامه داد: همانند سال‌های گذشته پارکینگ‌های برای پارک خودروها وجود دارد، اما از مردم درخواست می‌شود حتی الامکان از خودروی شخصی استفاده نکنند.

وی تصریح کرد: بلوک‌بندی برای شهرستان کرمان بر مبنای امنیت محله‌محور وجود دارد تا مردم با خیال راحت و امنیت خوب در مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی شرکت کنند.