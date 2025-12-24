ایست و بازرسی ورودی شمال استان کرمان تا پایان هفته مقاومت فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن فاطمی‌نژاد، با حضور در اولین گلوگاه ورودی شمال استان کرمان، ضمن تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای نظامی و انتظامی، از نزدیک در جریان آخرین تدابیر امنیتی اتخاذشده برای حفظ امنیت مراسم سالگرد شهادت سردار دل‌ها قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن به هفته مقاومت و ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، فعال بودن مستمر این گلوگاه ایست و بازرسی که ورودی استان کرمان از سمت شمال محسوب می‌شود، امری ضروری است و این ایستگاه می‌تواند نقش مهمی در ایجاد امنیت مراسم گرامیداشت هفته مقاومت در مرکز استان ایفا کند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان انار با تأکید بر لزوم تداوم این اقدامات امنیتی افزود: ایست و بازرسی در ورودی شهر تا پایان هفته مقاومت به‌صورت فعال به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین فاطمی‌نژاد، با اشاره به تلاش مجموعه‌های امنیتی استان کرمان، خاطرنشان کرد: با تلاش شبانه‌روزی نیروهای نظامی و انتظامی در سراسر استان پهناور کرمان و با مشارکت مردم، تلاش می‌کنیم یاد و خاطره شهید زنده، حاج قاسم عزیز، به بهترین شکل ممکن گرامی داشته شود و مردم عزیز به‌ویژه زائران مزار آن شهید بزرگوار مطمئن باشند که تمامی اقدامات لازم برای ایجاد شرایط ایمن و آرام در برگزاری مراسم اندیشیده شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان انار در پایان تأکید کرد: این اقدامات امنیتی در سراسر استان کرمان نشان‌دهنده اراده عظیم مسئولان نظام برای تداوم خط و مشی شهید سلیمانی و اثبات کلام نورانی رهبر معظم انقلاب اسلامی است که فرمودند: شهید سلیمانی برای آمریکا خطرناک‌تر از سردار سلیمانی است.