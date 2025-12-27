به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور گفت: بنا بر گزارشات به دست رسیده بارش پراکنده برف و باران در برخی از محورهای استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، همدان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس و بوشهر گزارش شده است.
بر اساس این گزارش، وضعیت ترافیک نیمهسنگین در آزادراه قزوین، کرج، تهران بهویژه در محدوده حسینآباد و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا استاندارد و محدوده پل کلاک مشاهده میشود.
سرهنگ محبی همچنین از انسداد چند محور غیر شریانی شامل دوآب، بلده، پونل، خلخال، خوانسار، بویین و میاندشت، سروآباد، پاوه و سیسخت، پادنا خبر داد.
جانشین پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر لزوم رعایت احتیاط در رانندگی، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها و شرایط جوی مطلع شوند و تجهیزات ایمنی بهویژه در محورهای برفگیر را همراه داشته باشند.
