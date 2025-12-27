به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی کشور اظهار کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶، در برخی محورهای استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، البرز، تهران، قزوین، مازندران، فارس، خوزستان و بوشهر بارش پراکنده برف و باران مشاهده میشود.
وی افزود: هماکنون ترافیک در محورهای منتهی به پایتخت نیمهسنگین گزارش شده که از جمله این محورها میتوان به آزادراه قزوین کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، آزادراه کرج تهران از پل فردیس تا پل کلاک و محدوده گرمدره، آزادراه ساوه تهران در محدودههای نسیمشهر و احمدآباد مستوفی و همچنین محور شهریار تهران از میدان معادن تا شهر قدس اشاره کرد.
جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین از مسدود بودن چند محور غیرشریانی کشور خبر داد و گفت: محورهای دوآب بلده، پونلخلخال، خوانسار بویین و میاندشت، سروآباد پاوه و سیسخت پادنا به دلیل شرایط جوی و ایمنی مسدود هستند.
سرهنگ محبی در پایان از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی، پیش از سفر از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند، تجهیزات زمستانی بهویژه زنجیرچرخ همراه داشته باشند و با رعایت سرعت مطمئنه و توصیههای پلیس، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.
