به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یزدانپناه عصر شنبه در دیدار با مدیر عملیات عمومی خارگ، اظهار کرد: با توجه به ابلاغ سند ملی راهبردی مدیریت پسماند، این موضوع بهعنوان یک اولویت ملی در دستور کار قرار دارد و تمامی دستگاههای اجرایی موظف به ایفای نقش خود در این حوزه هستند.
وی افزود: هدف از این سند، تبدیل مدیریت پسماند به یک اولویت ملی و ایجاد تقسیم کار سازمانیافته میان دستگاهها برای اجرای مؤثر برنامههاست.
رئیس محیط زیست خارگ با اشاره به برنامههای پیشبینیشده گفت: برگزاری کارگاههای آموزشی، ایجاد مشوقهای لازم در جامعه هدف، استفاده از ظرفیتهای دانشگاهی و پارک علم و فناوری استان برای شناسایی و اجرای راهکارهای نوین مدیریت پسماند، با اولویت متناسب با شرایط جزیره خارگ مورد تأکید و برنامهریزی قرار گرفته است.
