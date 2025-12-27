به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتیزاده عصر شنبه در دیدار با رئیس اداره محیط زیست جزیره خارگ، اظهار کرد: مدیریت اصولی پسماند نیازمند بهرهگیری از روشهای نوین و نگاه زیستمحیطی است و این موضوع باید بهعنوان یک پیوست زیستمحیطی در تمامی برنامهها مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: کاهش استفاده از ظروف پلاستیکی و یکبارمصرف و ایجاد ارزش افزوده از سایر پسماندها بهویژه پسماندهای دفنی، از مهمترین راهکارهای کاهش حجم زباله و حل معضل مدیریت پسماند در جزیره خارگ به شمار میرود.
مدیر عملیات عمومی خارگ با اشاره به اقدامات انجامشده تصریح کرد: بسیاری از تجهیزات سایت بازیافت و پردازش پسماند جزیره خارگ در حال نوسازی و تکمیل است و تلاش میشود با ارتقای زیرساختها، روند مدیریت پسماند به شکل مطلوبتری اجرا شود.
