به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تیسیر سلیمان، از رهبران حماس تاکید کرد که ناکامی رژیم صهیونیستی در نفوذ به بدنه این جنبش، برخاسته از یک ساختار امنیتی ریشه‌دار و تجربیات انباشته طولانی در مقابله با فعالیت‌های جاسوسی است.

سلیمان با بیان اینکه حماس در زمین دشمن بازی نمی‌کند، اظهار داشت: حماس مواضع و تصمیمات خود را بر پایه اخبار منتشر شده یا درز یافته در رسانه‌های اسرائیلی بنا نمی‌کند؛ بلکه ما با پرونده نفوذ امنیتی به عنوان بخشی از یک نبرد مستمر و طولانی که از ده‌ها سال پیش آغاز شده، برخورد می‌کنیم.

وی افزود: این جنبش دارای دستگاه‌های امنیتی داخلی و متخصص در حوزه ضدجاسوسی است. تمامی کادرها و نیروهای حماس نسبت به ماهیت شیوه‌ها و ابزارهای مورد استفاده اشغالگران آگاهی کامل دارند. این سطح از هوشیاری امنیتی طی سال‌ها فعالیت سازمانی، هم در دوران اسارت در زندان‌ها و هم در فضای خارج از آن، صیقل یافته و شکل گرفته است.

این عضو ارشد حماس، مقابله با نفوذ را بخشی جدایی‌ناپذیر از اصل نبرد مقاومت دانست و تصریح کرد: تجربه امنیتی انباشته در جنبش، ما را قادر ساخته است تا تلاش‌های دشمن برای نفوذهای پیچیده و ویژه را با موفقیت خنثی کنیم.

تیسیر سلیمان در پایان گفت: تلاش اشغالگران برای نفوذ به گروه‌های مقاومت هرگز متوقف نخواهد شد، اما در مقابل، حماس نیز با تکیه بر توانمندی‌های خود به مقابله و شکست دادن نقشه‌های دشمن و ناکام گذاشتن توطئه‌های آن‌ها ادامه می‌دهد.