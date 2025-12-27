  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۴۵

عضو ارشد حماس: مقابله با نفوذ بخشی جدایی‌ناپذیر از اصل نبرد مقاومت است

عضو ارشد حماس: مقابله با نفوذ بخشی جدایی‌ناپذیر از اصل نبرد مقاومت است

عضو ارشد حماس تاکید کرد: ساختار امنیتی نفوذناپذیر مقاومت، حاصل ده‌ها سال تجربه مبارزه با جاسوسی است. مقابله با نفوذ بخشی جدایی‌ناپذیر از اصل نبرد مقاومت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تیسیر سلیمان، از رهبران حماس تاکید کرد که ناکامی رژیم صهیونیستی در نفوذ به بدنه این جنبش، برخاسته از یک ساختار امنیتی ریشه‌دار و تجربیات انباشته طولانی در مقابله با فعالیت‌های جاسوسی است.

سلیمان با بیان اینکه حماس در زمین دشمن بازی نمی‌کند، اظهار داشت: حماس مواضع و تصمیمات خود را بر پایه اخبار منتشر شده یا درز یافته در رسانه‌های اسرائیلی بنا نمی‌کند؛ بلکه ما با پرونده نفوذ امنیتی به عنوان بخشی از یک نبرد مستمر و طولانی که از ده‌ها سال پیش آغاز شده، برخورد می‌کنیم.

وی افزود: این جنبش دارای دستگاه‌های امنیتی داخلی و متخصص در حوزه ضدجاسوسی است. تمامی کادرها و نیروهای حماس نسبت به ماهیت شیوه‌ها و ابزارهای مورد استفاده اشغالگران آگاهی کامل دارند. این سطح از هوشیاری امنیتی طی سال‌ها فعالیت سازمانی، هم در دوران اسارت در زندان‌ها و هم در فضای خارج از آن، صیقل یافته و شکل گرفته است.

این عضو ارشد حماس، مقابله با نفوذ را بخشی جدایی‌ناپذیر از اصل نبرد مقاومت دانست و تصریح کرد: تجربه امنیتی انباشته در جنبش، ما را قادر ساخته است تا تلاش‌های دشمن برای نفوذهای پیچیده و ویژه را با موفقیت خنثی کنیم.

تیسیر سلیمان در پایان گفت: تلاش اشغالگران برای نفوذ به گروه‌های مقاومت هرگز متوقف نخواهد شد، اما در مقابل، حماس نیز با تکیه بر توانمندی‌های خود به مقابله و شکست دادن نقشه‌های دشمن و ناکام گذاشتن توطئه‌های آن‌ها ادامه می‌دهد.

کد خبر 6703848

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها