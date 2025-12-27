به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، عبدالواحد ابورأس، معاون وزیر امور خارجه دولت صنعا در گفت‌وگو با خبرگزاری سبا یمن اعلام کرد: اعلام دشمن اسرائیلی مبنی بر به‌رسمیت شناختن سومالی لند به‌عنوان یک کشور مستقل، بخشی از طرح صهیونیستی موسوم به «خاورمیانه جدید» است.

وی افزود: شکاف‌ها و روزنه‌هایی که دشمن صهیونیستی از آن‌ها در منطقه نفوذ می‌کند، نتیجه سیاست‌های وابستگی برخی حکومت‌های عربی است.

معاون وزیر خارجه دولت مستقر در صنعا تصریح کرد: آمریکا شریک این توطئه است و اظهاراتی که این روزها مطرح می‌شود، چیزی جز این نیست که نقش خود را با رژیم صهیونیستی تقسیم کرده است.

ابورأس همچنین تأکید کرد: بسنده کردن حکومت‌های عربی به صدور بیانیه‌ها، شانه خالی کردن از مسئولیت و نوعی همدستی برای اجرا شدن طرح‌های صهیونیستی است.

وی در پایان هشدار داد: منطقه عربی در نتیجه این همدستی شرم‌آور از سوی بسیاری از حکومت‌های عربی که مسئولیت کامل آن را بر عهده دارند، در معرض مداخلات گسترده و پروژه‌های تجزیه قرار گرفته است.