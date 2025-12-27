  1. بین الملل
۷ دی ۱۴۰۴، ۱:۱۹

مقام یمنی: عامل نفوذ اسرائیل در منطقه، برخی حکومت‌های عربی هستند

یک مقام ارشد دولت صنعا مورد حمایت انصارالله یمن تصریح کرد که عامل نفوذ رژیم اسرائیل در منطقه، برخی حکومت‌های عربی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، عبدالواحد ابورأس، معاون وزیر امور خارجه دولت صنعا در گفت‌وگو با خبرگزاری سبا یمن اعلام کرد: اعلام دشمن اسرائیلی مبنی بر به‌رسمیت شناختن سومالی لند به‌عنوان یک کشور مستقل، بخشی از طرح صهیونیستی موسوم به «خاورمیانه جدید» است.

وی افزود: شکاف‌ها و روزنه‌هایی که دشمن صهیونیستی از آن‌ها در منطقه نفوذ می‌کند، نتیجه سیاست‌های وابستگی برخی حکومت‌های عربی است.

معاون وزیر خارجه دولت مستقر در صنعا تصریح کرد: آمریکا شریک این توطئه است و اظهاراتی که این روزها مطرح می‌شود، چیزی جز این نیست که نقش خود را با رژیم صهیونیستی تقسیم کرده است.

ابورأس همچنین تأکید کرد: بسنده کردن حکومت‌های عربی به صدور بیانیه‌ها، شانه خالی کردن از مسئولیت و نوعی همدستی برای اجرا شدن طرح‌های صهیونیستی است.

وی در پایان هشدار داد: منطقه عربی در نتیجه این همدستی شرم‌آور از سوی بسیاری از حکومت‌های عربی که مسئولیت کامل آن را بر عهده دارند، در معرض مداخلات گسترده و پروژه‌های تجزیه قرار گرفته است.

